Martín Barreiro, operado con éxito tras varias semanas apartado de TVE: “Todo ha salido bien”

Acostumbrado a dar el parte meteorológico, a Martín Barreiro, el hombre de El Tiempo de TVE, le ha tocado ahora dar el parte médico.

El comunicador gallego ha sido operado con éxito de la hernia de disco que le ha tenido alejado de las cámaras durante las últimas semanas. “¡Ya estoy operado! ¡Todo ha salido bien!”, ha escrito en Twitter, donde también ha publicado una imagen en la que se le ve acostado en la cama del hospital en el que se está recuperando del postoperatorio.

Barreiro forma parte del Área Meteorológica de TVE desde 2010. Ha sido presentador de El Tiempo en muchas ocasiones y también se ocupa de la información meteorológica de algunos magacines como La hora de La 1 y Hablando claro.

Ya estoy operado!!!

Todo ha salido bien!!!

Gracias ❤️‍🩹 pic.twitter.com/vhpuHh6Xwl — Martín Barreiro (@mbarreiro_tve) 5 de abril de 2023

A finales de febrero dejó de aparecer en pantalla por este problema de salud. Semanas después, a mediados de marzo, explicó en Twitter el motivo de su ausencia.

“Intentando no caer en el desánimo... Tengo una hernia de disco, llevo semanas de baja y con dolor intenso. Me dicen que me va a tocar operar. ¡Os echo de menos!”, escribió en la citada red social, donde recibió numerosas muestras de cariño de los espectadores y sus compañeros de profesión.

Esos mensajes de ánimo se han repetido ahora con el anuncio de que la operación ha salido bien. Alejandra Herranz, Ion Aramendi, Verónica Fumanal y Roberto Brasero son algunos de los televisivos que se han alegrado por esta buena noticia.