Martiño Rivas explica por qué pedía perdón al rodar sexo en 'Nacho', y Kira Miró denuncia las fotos que le envían

¿Cómo se graban las escenas de sexo en una serie con tanto sexo como Nacho? Pues no fue un tema fácil de gestionar para el actor que interpreta a Nacho Vidal en la serie biográfica de Atresplayer Premium sobre la estrella del porno, pero Martiño Rivas se tuvo que acostumbrar a grabar desnudo y a simular que estaba teniendo sexo con unas cuantas mujeres.

El intérprete gallego prefirió ser cauto con su compañera para que no se sintiera incómoda durante las tórridas escenas que componen el metraje de Nacho de principio a fin.

Este jueves, en Martínez y Hermanos, Rivas recordó cómo encaró aquella delicada situación en la que optó por tomar tomas precauciones: “Le dije: 'Te pido disculpas de antemano por si me excito... y te pido disculpas de antemano por si no me excito”.

Sí, se disculpó por lo uno y lo otro, porque, según dijo, hay quien se preocupa si no es capaz de excitar a sus compañeros de rodaje. “Hay gente mirando y normalmente suelen ser [escenas] frías. Es complicado disfrutarlas”, aclaró el actor.

“¿Beso con lengua o sin lengua? ¿Se puede tocar o no?”: preguntas que surgen durante el rodaje

Le acompañaban en el programa de Movistar Plus+ Goyo Jiménez y Kira Miró, con experiencias muy distintas en este ámbito. “Cuando yo he tenido escenas de sexo, nunca ha sido con gente. Es la película de mi vida”, bromeó el humorista. En cambio, ella ha tenido “muchísimas escenas” de este tipo y coincide con Martiño Rivas en que se graban con profesionalidad.

“Son como una coreografía en la que tú ves la escena montada, con musiquita y con lo que se quiere que el espectador vea. Tú estás ahí a las 7 de la mañana con un tanga de color carne y cero excitación. No es nada erótico”, añadió la actriz canaria.

Dicho esto, el presentador del programa, Dani Martínez, también quiso contar cómo encaró su primer beso ante las cámaras. Estaba grabando Aída y le tocó darse un beso con una compañera: “La primera vez que tuve que besar a una chica, el director me dijo que simplemente era un plano en el que caíamos a la cama besándonos”. Martínez se agobió mucho con aquella secuencia porque “no tenía interiorizada esa frialdad”.

Son muchos detalles a tener en cuenta y muchas preguntas les que se le plantearon a Rivas durante el rodaje de Nacho: “¿Beso con lengua o sin lengua? ¿Se puede tocar o no? Y hay un momento muy delicado cuando nos estamos besando apasionadamente y dicen: '¡Corten!'. Si te separas al momento parece que te está generando cierta repulsión, pero si lo prolongas también queda raro”, comentó el protagonista de la serie de Atresmedia.

“Nacho Vidal tiene algo cautivador”

La estrella del porno hizo un breve cameo en uno de los capítulos para que se grabaran sus atributos personales, que no coinciden en tamaño con los del actor que le interpreta: “Verlo en directo fue bastante espectacular. Lo hizo por las carencias anatómicas del protagonista. Tenía que entrar a salvarme. No le hago justicia a la de Nacho Vidal”, bromeó el gallego.

Más allá del músculo que tiene entre las piernas, Nacho Vidal “es una persona muy compleja, es magnético y elocuente”, reconoció Rivas. “He visto muchas entrevistas suyas y tiene algo cautivador”.

Y volviendo al tema del sexo, y más concretamente a los genitales masculinos, Kira Miró reveló que está recibiendo muchos mensajes del extranjero gracias al éxito de su serie Machos Alfa. “Me escribe mucha gente de fuera, de Turquía, de Brasil, de Italia...”, comentó la actriz, que prefiere no responder a sus seguidores porque a veces se encuentra con “alguna foto que no apetece”. Alguna foto al más puro estilo Nacho Vidal, confirmó la artista.