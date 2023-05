'Mask Singer 3' desenmascaró a Arantxa Sánchez-Vicario y Tori Spelling ante una Ana Obregón renovada y “duchada”

Mask Singer regresó a Antena 3, este miércoles 10 de mayo, tras dos años de ausencia y varios cambios en el equipo titular. Arturo Valls repitió en su papel de maestro de ceremonias, al igual que Javier Calvo y Javier Ambrossi en la mesa de investigadores. Pero junto a ellos se sentaron las dos grandes novedades: Mónica Naranjo y Ana Obregón.

'Mask Singer' regresa a Antena 3 con un botón 'Delatador' y "penalizaciones" a los investigadores entre sus novedades

Más

Cabe subrayar que Obregón grabó su participación mucho antes de los titulares que ha protagonizado en las últimas semanas. En concreto, fue durante el mes de marzo de 2022, por lo que su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón aún no existía y no hubo comentarios sobre ello (como mucho envió un beso a Alessandro al creer que una máscara era él).

Eso sí, durante la presentación del programa - que se celebró hace pocos días- ella envió un vídeo a la prensa en el que sí aparecía un carrito.

Con todo el foco mediático sobre ella, Obregón se mostró como la de antes, como la que habíamos conocido toda la vida, con sus bromas, guiños y hasta acabando en la ducha, como en sus mejores momentos televisivos. Junto a Naranjo, aparecieron vestidas de blanco y negro, como si se tratara de “la buena y la malvada” de la historia, pero la realidad fue muy distinta. Las dos derrocharon química y compartieron risas y hasta apuestas.

Obregón no ocultó estar disfrutando de su trabajo, del momento presente (lo que hacía tiempo que no se permitía) y de un nuevo papel televisivo que le va como un guante por ser contenido blanco, apto para la sobreactuación, para demostrar su nivel de inglés y con interacción constante con compañeros que le siguen y un público entregado a la causa.

Arantxa Sánchez-Vicario y Tori Spelling, en la primera gala

Alienígenas, Arlequín, Caballito de mar, Esqueleto, Faraona, y Tigre fueron las máscaras que compitieron en la primera gala. En el primer “truelo” la que escogió el público para ser la primera desenmascarada fue “Faraona” que había cantado el tema de 'La niña de la escuela' y que Mónica Naranjo había adivinado:

Arantxa Sánchez-Vicario era la que había dado como pistas que “vive entre lujo y riqueza. Fui la primera en reinar un imperio. He recibido muchos reconocimientos. Soy el ejemplo de la mujer al poder, la primera en gobernar un imperio. Algunas condecoraciones me las llevaría al fin del mundo”.

Arantxa Sánchez Vicario, extenista que fue número uno y medallista olímpica, se ocultaba bajo la máscara de Faraona! 🏜️



Arantxa ha cambiado su raqueta por el micrófono para dejarnos con la boca abierta 🎾🎶 #MaskSinger



Patrocinado por @BimboEsp#BimboEsQuerer pic.twitter.com/5qpGoBvXrv — Mask Singer (@MaskSingerA3) 10 de mayo de 2023

Al desvelar su identidad aseguró que se había atrevido porque le animaron sus hijos: “Lo he intentado hacer como cuando jugaba, lo mejor que he podido, lo he dado todo. He disfrutado muchísimo y no lo cambio por nada del mundo.”

La segunda máscara que tuvo que desvelar su identidad fue Arlequín que había dado como pistas que vivió “un Carnaval que se nos fue de madre. Soy una persona del mundo del teatro. Hay una persona que nunca se fue de mi lado”. Además de su secreto inconfesable: “Tengo treinta dragones barbudos”.

Por todo ello, Ambrossi pensó que se trataba de Tori Spelling, a que Ana Obregón apostara por Melanie Griffith, a que Naranjo deseara ver a Gwyneth Paltrow y a que Calvo optara por Neve Campbell. Mientras las redes hablaban de Drew Barrymore, Ariana Grande o Emilia Clarke.

Finalmente, la que habían dado por una importante actriz acabó siendo la inolvidable Donna de Sensación de Vivir. Naranjo y Ambrossi celebraron su acierto mientras ella explicó que de pequeña le habían dicho que no tenía oído musical y eso le afectó toda la vida. Por lo que quiso demostrar a sus hijos “que puedo hacer de todo”.

Caballito de Mar podría ser ¿Pamela Anderson?

Esta máscara fue la primera en romper el hielo de la edición y lanzó las siguientes pistas en inglés “americano” según Obregón: “Me gusta apostar en el hipódromo y no me gustan las comparaciones. Este caballito galopa al fondo del mar. Somos una especie en peligro de extinción. Nadando puedo pasar de un continente a otro. Hay recuerdos imposibles de olvidar”.

A los investigadores les respondió que en su “juventud podía cenar un kilo de trufas” lo que llevó a Javi Calvo pensar que se trata de Lindsay Lohan, a Ambrossi en Victoria Federica, mientras que las dos investigadoras apostaron por Pamela Anderson. Y en redes soñaron con que fuera Meghan Markle, Ellen DeGeneres o Sabrina Salerno.

Alienígenas ¿una pareja con química como Pilar Rubio y Sergio Ramos?

Alienígenas, la primera máscara doble del programa sombró con su llegada y dejó las siguientes pistas: “Nuestra fama interplanetaria no nos deja vivir en paz ¿Qué haríamos sin amigos como la policía? Sin esta moto no nos vamos a ningún lado. Conquistar la tierra es nuestra misión”.

Los investigadores señalaron que se trataba de un hombre y una mujer con mucha química entre ellos, por lo que Obregón se decantó por Jesulín de Ubrique y Campanario, también Ambrossi optó por Hugo Silva y Michelle Jenner, Javier Calvo señaló que podía tratarse de Pilar Rubio y Sergio Ramos y Naranjo imaginó debajo a Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Mientras en redes desearon que fueran Malú y Albert Rivera, Juan del Val y Nuria Roca o Helen Lindes y Rudy.

Tigre no era Antonio Banderas y llegó con castigo

Con una actitud muy sobrada, llegaba Tigre con las siguientes pistas: “En mi estilo no me gana absolutamente nadie. Tuve una aparición en el programa de Jimmy Kimmel. Un zumo de vez en cuando me viene fenomenal. Me sé todas las letras de las canciones de Britney Spears”.

Ana Obregón apostó a que era Enrique Iglesias, Ambrossi optó por el actor Hovik Keuchkerian, Naranjo apuntó a Carlos Bardem y Calvo imaginó a Antonio Banderas debajo de la máscara. En redes soñaban con Dabiz Muñoz, el Rubius y Miguel Ángel Silvestre. Pero Calvo no dejó más oportunidades porque pulsó el delatador y obligó a Tigre a desmentir que fuera Banderas.

El castigo que se llevó Calvo por no acertar fue un baño de agua.

Esqueleto huele mucho al mundo del deporte

La siguiente máscara aseguró venir “desde muy lejos para enfrentarse al mundo con el estómago lleno. ”Si por algo me conocen es por ser un trotamundos: Londres, Dubai y Johannesburgo. Lo siguiente que tengo pendiente es verme con un viejo que no es mi padre“.

La voz ayudó a algunos investigadores y Obregón aseguró saber que se trataba de Matías Prats, mientras Calvo pensó que era Iker Casillas, Ambrossi apostó por Manolo Lama y Naranjo pensó en Dabiz Muñoz. En cuanto a las redes, opinabas que podía ser desde Pedrerol, a Nico Abad o Pepe Reina.