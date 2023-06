'Mask Singer 3' desenmascaró a “la mujer 10” y a Naty Abascal, en la mejor noche para Ana Obregón

La cuarta entrega de Mask Singer 3 elevó el nivel de sus desenmascarados con una leyenda del cine y una modelo de alta costura. Y es que, bajo la máscara de Sirena estaba Bo Derek y bajo la de Banderilla se encontraba Naty Abascal.

Alba Carrillo opina del 'Mask Singer' de Feliciano López: “Fue lo más divertido que le he visto nunca a la criatura”

Más

Al descubrir a la actriz estadounidense, Ana Obregón corrió a abrazarle porque se conocían desde hace años. La intérprete también le transmitió su cariño y ambas protagonizaron un momentazo televisivo.

De hecho, el propio Arturo Valls comentaba: “¿Seremos capaces de superar esto?” tras ver a la estrella del séptimo arte junto a nuestro icono español. Lo mismo ocurrió con Naty Abascal, a la que Obregón había adivinado.

Ana Obregón corre a abrazar a Bo Derek al descubrirla

Banderilla, Cupcake, Sirena, Gorila, Hada y Bebé fueron las máscaras que participaron en la gala de este miércoles, pero el público aposto porque Sirena y más tarde Banderilla fueran las que desvelaran su identidad.

La primera había llevado de cabeza a los investigadores que, con su acento inglés les despistaba continuamentes. Las últimas pistas que había dado eran: “¡Esta cola fue hecha para bailar cualquier estilo! He podido nadar con peces como Anthony Hopkins. Pensar positivamente es por lo que algunos importantes tiburones me escogieron sobre otras sirenas”.

Y Javier Calvo había apostado porque debajo del disfraz estaba Kim Cattral, Ambrossi se decantó por Joan Collins, Obregón señaló a Demi Moore y Mónica Naranjo detectó a Emma Thompson. Pero todos ellos se equivocaron porque la que se mostró bajo la máscara era Bo Derek.

“La mujer 10” exclamaba Arturo Valls, que era como la conocían en Hollywood, ante el asombro de los presentes, “¡qué momento!”, se escuchaba. Obregón corrió a abrazarla: “I love you. Yo rodé con Bo la película Bolero, una película maravillosa, la primera que hice en Estados Unidos, y ellos fueron mi familia”, explicaba. Algo que la estrella del cine confirmaba: “Ana tenía un papel pequeño pero todos nos enamoramos de ella, hacía de gitana. Aún hago las recetas de tu madre”, bromeaban juntas.

Incluso hubo quien publicó en las redes escenas de la película de la que las dos hablaron y en la que aparecían juntas:

Al despedirla, Obregón aseguraba que la amistad entre ambas “era para siempre” y Valls no superaba lo vivido: “¿Seremos capaces de superar esto?”, se preguntaba.

Naty Abascal se encontraba bajo la máscara de Banderilla

Banderilla fue la segunda máscara de la noche que tuvo que revelar su identidad. Antes había dejado las siguientes pistas: “Una de las cosas que más me gustan es ponerme debajo del olivo cuando hace calor. Siempre tengo presentes a mis banderillas más queridas. Yo diría que soy una banderilla que muero de amor”.

Y tras su actuación, Calvo apostó por Lucía Dominguín Bosé, Ambrossi se decantó por Sara Fergusson, Obregón se reafimró pensando en Naty Abascal y Naranjo mantuvo que era Vicky Martín Berrocal. Pero solo acertó Ana porque bajo el disfraz estaba su amiga, la “modelo de alta costura y musa de prestigiosos diseñadores”.

Ana Obregón cerraba así una noche en la que ganaba su primer punto y se reencontraba con dos amigas: “Me lo imaginé por tu voz y tu forma de andar, tienes una energía... ” le confesaba a Abascal. “Quería decirte algo que la gente no sabe, conocí a Alessandro gracias a ti. Así que tengo el hijo maravilloso que he tenido gracias a ti”, explicó.

Mientras Abascal confesaba que había sido una experiencia “divertidísima” y más aún yendo en Converse.