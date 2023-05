'Mask Singer 3' desenmascaró a El Rubius, y Javier Calvo acertó a un Feliciano López rabioso

La tercera entrega de Mask Singer 3 tuvo un poco de todo: desde el asombro por desenmascarar a alguien que los investigadores no imaginaban (aunque las redes sí), hasta la emoción de Javi Calvo al ver que había acertado a uno de ellos.

El primero que reveló su identidad fue El Rubius, que estaba bajo el disfraz de Tigre que había conquistado a Mónica Naranjo. Mientras que el segundo fue Feliciano López, que solo sacarse la máscara maldijo a Calvo por acertar su presencia.

Por lo que aún quedan concursando las máscaras de Ratita, Alienígenas, Gallo y Caballito de mar, de la primera tanda.

El Rubius y Feliciano López, los nuevos desenmascarados

Ratita, Alienígenas, Gallo, Caballito de mar, Esqueleto y Tigre fueron las máscaras que compitieron en la tercera gala. En el primer “truelo” la que escogió el público para ser la primera desenmascarada fue Tigre, al que Mónica Naranjo había definido como “el padre de sus hijos”.

Tras dos entregas, las pistas que había dejado eran que “en mi estilo no me gana absolutamente nadie. Tuve una aparición en el programa de Jimmy Kimmel. Un zumo de vez en cuando me viene fenomenal. Me sé todas las letras de las canciones de Britney Spears. Mi estrategia es constancia, trabajo y pasión. En muchas culturas creen que los tigres somos muy poderosos. Tengo fama de conquistador”.

Los investigadores habían dado nombres como el de Enrique Iglesias, Hovik Keuchkerian, Carlos Bardem, Omar Montes, Ricky Rubio, Luis Fonsi y Saúl Craviotto. Y finalmente, ninguno había acertado ya que se trataba de El Rubius, el nombre que sí habían barajado las redes.

El youtuber mostró su asombro al haber escuchado nombres tan relevantes con los que le habían confundido: “Me ha gustado muchísimo estar aquí. Lo que mola de este programa es que hemos ido tapados, no podíamos hablar con el conductor, nadie sabía quién era, esa es la magia del programa”.

La segunda máscara que tuvo que desvelar su identidad fue la de Esqueleto que había dado como pistas que “si por algo me conocen es por ser un trotamundos: Londres, Dubai y Johannesburgo. Lo siguiente que tengo pendiente es verme con un viejo que no es mi padre. Mis padres son el ejemplo del amor verdadero. Soy el cráneo más rápido que te puedes encontrar. Pienso que al inframundo le falta una fiesta de vida por la derecha”.

Por todo ello, Calvo apostó por Feliciano López, Ana Obregón se decantó por Carlos Moyá, Naranjo deseó que fuera Rafa Nadal y Ambrossi cerró la lista con Manolo Lama. Y al quitarse la máscara, se desvelaba que Calvo había acertado: “¡Javi, cabrón!”, gritaba el tenista con rabia por haber sido descubierto.

“¿De dónde has sacado ese rollo que has sacado?”, y el cineasta respondía: “Mi tío es comentarista de tenis y ahí he ido hilando”, argumentó. Feliciano sonreía sin parar: “Ha sido toda una experiencia porque era imposible cuadrar las fechas pero estaba deseando hacerlo para conocer un lado distinto de mí. No lo sabía nadie, solo mi mujer”.

Ratita enamoró al estilo Victoria Abril y Lali Espósito

Al entrar a plató descubrió que era de “pequeño tamaño” y que sentía mucho feeling con Arturo Valls. Tras ello, dejó las siguientes pistas: “Me suelo pasear por los salones gourmet más importantes del mundo. Me marco unos pasos como Michael Jackson. Da igual lo que lleve o haga, todo el mundo está pendiente”.

Ni Mickey ni Mouse, a Ratita le econtaría conocer a Mick Jagger y la fuente de su eterna juventud 🤘🎸



Su voz grave al cantar 'Strong enough' de Cher descuadró por completo a los investigadores que, sin embargo, se atervieron a apostar por algunos nombres. Javier Calvo y Ana Obregón señalaron a Victoria Abril, Ambrossi hizo su apuesta por Samantha Vallejo-Nágera y Mónica Naranjo se decantó por Paula Vázquez.

Mientras las redes soñaron con ver debajo de la máscara a Lali Espósito, Aless Gibaja y Carmen Lomana.

Los Alienígenas volvieron a despistar con cuatro letras

Alienígenas, la primera máscara doble del programa, volvió para dar más pistas. Recordamos que las que dio en la entrega anterior fueron: “Nuestra fama interplanetaria no nos deja vivir en paz ¿Qué haríamos sin amigos como la policía? Sin esta moto no nos vamos a ningún lado. Conquistar la tierra es nuestra misión”.

Las nuevas pistas señalaron lo siguiente: “Nos miran como si fuésemos extraterrestres. Os damos cuatro iniciales: ROMG. Una rana nos haría mucha compañía”.

Tras su nueva actuación, Calvo cambió sus apuestas a Isco y Sara Sálamo, Ana Obregón también innovó con Paula Echevarría y Miguel Torres, Mónica Naranjo señaló a Agatha Ruiz de la Prada y su hijo Tristán, para acabar con Ambrossi y su apuesta por Ana Guerra y Cepeda.

Apuestas internacionales para Caballito de mar

Caballito de mar regresó al programa hablando en un inglés que no convencía a los investigadores. Y si anteriormente había dejado las siguientes pistas: “Me gusta apostar en el hipódromo y no me gustan las comparaciones. Este caballito galopa al fondo del mar. Somos una especie en peligro de extinción. Nadando puedo pasar de un continente a otro. Hay recuerdos imposibles de olvidar”, en esta ocasión decía esto:

“A lo largo de mi carrera he conseguido éxitos muy importantes. Me he convertido en una especialista de las redes sociales. También sé hablar francés”, añadió.

La patrulla oceánica se ha unido a Caballito de mar para bailar #DontStartNow de Miss @dualipa. Parece que sí se lo montan mejor bajo el mar 🦀🐠😜

Y tras su actuación, Ambrossi cambió su apuesta y nombró a Cristina Castaño, Ana Obregón imaginó a Kylie Minogue, Calvo pidió que fuera Britney Spears y Naranjo se decantó por Kim Kardashian.

Gallo despistó por completo: de Coronado, a Arévalo

La otra nueva máscara de la noche llegó despistando por completo a los investigadores con su altura, su género y hasta su voz. Las pistas que ofreció fueron las siguientes: “Mi hijo luce una cresta tan rojita como la mía. Aunque sea un Gallo, me gustan los festivos y no madrugar.Tengo más vidas que un gato, en total 10”.

Al escucharle cantar y verle bailar, todos continuaron igual de perdidos y Calvo apostó por Chelo García Cortés, Obregón lo hizo por José Coronado, Naranjo creyó estar ante Santiago Segura y Ambrossi intuyó a Arévalo.