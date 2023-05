'Mask Singer 3' desenmascaró a un “tímido” José Ramón de la Morena y a una supermodelo internacional

“¡Qué locura de programa hoy!” exclamó Arturo Valls al terminar la segunda entrega de la tercera edición de Mask Singer en la que ninguno de los investigadores había adivinado la identidad de los desenmascarados.

Durante la noche de este miércoles, Ana Obregón, los Javis y Mónica Naranjo se mostraron totalmente despistados antes de descubrir a José Ramón de la Morena y a Valeria Mazza, bajo los disfraces de Gnomo y Matrioska, respectivamente.

Las redes tampoco acertaron los nombres y dejaron para más adelante algunos participantes que podrían ser desde Sarah Jessica Paker hasta Corinna Larsen.

El mundo del deporte y la moda unieron a los dos desenmascarados

Cupcake, Sirena, Matrioska, Gnomo, Gorila y Banderilla fueron las máscaras que compitieron en la segunda gala. En el primer “truelo” la que escogió el público para ser la primera desenmascarada fue “Matrioska” que había cantado el tema de 'Bad Habits' de Ed Sheeran.

Sus pistas habían sido: “Formo parte de un selecto club de supermuñecos. Soy icono de un país. He vivido una historia de amor de película” y con ellas, Ana Obregón apostó por la identidad de Alaska, Ambrossi deseó que fuera Xuxa, Naranjo apuntó a Tamara Rojo y Calvo imaginó a Karmele Marchante debajo de la máscara. En redes soñaban con Verdeliss, Noemí Galera y hasta Eva González.

Y finalmente fue Valeria Mazza la que se quitó la máscara. La supermodelo argentina provocó la sorpresa de los investigadores: “Nadie en España lo hubiera imaginado”, decían. Mientras ella admitía habérselo pensado “fenomenal, estar feliz porque nunca había cantado fuera de la ducha y mi gran desafío fue tapar mi acento”.

La segunda máscara a la que tocó desvelar la identidad fue a “Gnomo”, que había llegado a plató desvelando las siguientes pistas: “Los gnomos somos muy mañosos a la hora de construir nuestras casas. No hay nada como los cariñosos saludos de tus vecinos. Mi poder preferido es poder detener el tiempo”.

Los investigadores reconocieron el mérito de moverse al bailar, con todo el disfraz que cargaba. Mónica Naranjo fue directa al pulsador para asegurar que tenían delante a Jordi Hurtado, pero el resto la frenó. Calvo apostó por José María Cano, Obregón se decantó por Rodolfo Sancho y Ambrossi deseó que fuera Fernando Alonso. En cuanto a las redes, muchos opinaban que podía ser desde Pocholo, a Santiago Segura y Jorge Fernández.

De nuevo ninguno acertó, porque quien estaba debajo era José Ramón de la Morena: “Se me habían acabado los cuentos para niños y me faltaba contar el del gnomo. Estará flipando ahora mismo mi hijo. Me he sentido muy torpe y acomplejado. Creo que he superado la timidez esta noche”, confesaba. Mientras los presentes aplaudían haber cargado con el “disfraz más difícil hasta la fecha”.

Cupcake despistó con su género: de Ana Milán a David Broncano

Esta máscara fue la primera en romper el hielo de la noche y lanzó las siguientes pistas: “Vengo calentito, me quemo. Tengo el don de la palabra y conmigo las sobremesas nunca son aburridas. Me han ofrecido la política, soy de armas tomar y me crezco ante las adversidades. Disfruto de ver a Arturo sin que me reconozca”.

A los investigadores les sonó su voz e incluso Javi Calvo exclamó que sabía que era “Broncano”, mientras Ana Obregón creía que se trataba de una mujer: “Ana Milán”. Ambrossi señaló a Samantha Hudson como posible famosa bajo la máscara y Mónica Naranjo a El Gran Wyoming. En redes soñaron con que fuera Carmen Alcayde, Patricia Conde o Alberto Chicote.

Sirena apunta a una rompecorazones ¿de 'Sexo en Nueva York'?

Sirena llegó para aportar sus primeras pistas en inglés: “Reconocen mi belleza y singularidad en muchos lugares del planeta. Barcos presidenciales han atracado tras oírme. Tengo justo lo que necesito a mi lado”.

Los investigadores admiraron su actuación e intuyeron que era alguien que había enamorado a muchas personalidades. Por lo que Javier Calvo se apresuró a soltar su teoría sobre que era Kim Cattrall, Ambrossi apostó por Kristin Davis, Obregón por Daryl Hannah y Naranjo señaló a Rachel Weisz. Mientras en redes desearon que fuera Pamela Anderson, Sarah Jessica Parker o Bienvenida Pérez.

Gorila dejó “totalmente perdidos” a los investigadores

Gorila entró a plató pisando fuerte y asegurando que era “el modelo de los modelos, una leyenda”. El resto de pistas fueron: “He cosechados más éxitos que pelos tengo en el pecho. Todos los de mi especie quieren venir a mis masterclass. Paseo mi poderío por todas las junglas del mundo”.

Y con todo ello, Ambrossi se lanzó a apostar por Jesús Calleja, Obregón por Iker Casillas y Naranjo hizo lo propio con Carlos Sainz. Mientras Calvo confesó estar “totalmente perdido” aunque acabó intuyendo a Pedro García Aguado bajo el disfraz. Las redes soñaron con Fernando Alonso, Pablo Albroán y Juan Ibáñez.

Banderilla podría sentirse de cerca la sangre azul

La entrada de Banderilla asombró por su gran altura y las pistas que dejó: “Vengo de una gran familia de aceitunas. Soy el reclamo de cualquier mesa. Soy una delicatesen que siempre va acompañada por un fiel encurtido”.

Al cantar, Ambrossi notó que podía ser italiana pero acabó señalando a Sarah Ferguson, Obregón imaginó a la modelo Estefanía, Mónica se desmarcó con Vicky Martín Berrocal y Calvo se dejó llevar por grandes familias con Corinna Larsen. Mientras las redes apostaban por Naty Abascal, Antonia Dell'Atte o Paulina Rubio.