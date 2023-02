'Mask Singer USA' arrancó su novena edición descubriendo una casi centenaria leyenda de Hollywood

The Masked Singer abrió la veda de su novena edición en Estados Unidos con todo un golpe de efecto. El talent show de Fox descubrió en su primera gala a una las más longevas estrellas que ha dado Hollywood. Alguien que, por motivos obvios, ha marcado un récord para el programa.

Siguiendo la tónica de la octava temporada, en cuya primera entrega descubrió a dos leyendas del cine y la televisión (Eric Idle, integrante de los Monty Python, y William Shatner, eterno Capitán Kirk de Star Trek), la novena repitió esquema al desenmascarar a su primer famoso. Uno que se escondía bajo el disfraz de Gnomo y que interpretó When You’re Smiling de Billie Holiday.

Cuando tocó el momento de quitarse la máscara, la sorpresa fue mayúscula: se trataba de Dick Van Dyke, especialmente recordado por Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang, así como por las series The Dick Van Dyke Show y, ya en los noventa, Diagnóstico: asesinato. Actor, cantante y bailarín, acumula cuatro premios Emmy en sus 75 años de carrera profesional.

El famoso de más edad que ha pasado por 'Masked Singer'

Y hablamos de sorpresa no solo por su identidad en sí misma, sino por la edad: a sus 97 años, pudo demostrar un envidiable estado de forma sobre el escenario. Van Dyke es ya la persona más mayor en haber pasado por The Masked Singer, superando al ya mencionado William Shatner (que contaba 91 primaveras al pasar por el show).

Van Dyke explicó que accedió a participar después de hablar con Eric Idle: “Me dijo que había sudado como un cerdo y que casi se asfixia. Así que por eso me han puesto a mí esta cabeza tan grande”, decía en broma sobre su disfraz de gnomo. El artista reconoció no haber visto el programa hasta el momento en que le llegó la oferta. “Lo hice porque sabía que nadie hubiera podido adivinar que había un tipo de 97 años aquí dentro”.

Lo cierto es que ningún investigador lo acertó. Nicole Scherzinger y Robin Thicke apostaron por Dustin Hoffman, Jenny McCarthy Wahlberg optó por Tony Bennett y Ken Jeong se decantó por Robert De Niro.

Sara Evans, segunda desenmascarada de la edición

Hay que recordar que esta no era la única sorpresa de la noche. The Masked Singer modificó su mecánica para incluir no uno sino dos desenmascaramientos por noche. El segundo de este miércoles 15 fue el de la cantante de country Sara Evans, bajo el disfraz de Mustang.