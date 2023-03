'Mask Singer USA' descubrió a un inconfundible icono musical de los 80, con ayuda del '¡Shazam!' de DC

The Masked Singer se puso de lo más comiquera en su cuarta gala de la novena edición. El guessing show de Fox propuso como tributo a los superhéroes de DC Comics y hasta con la presencia de Helen Mirren y Zachary Levi, con motivo del estreno de ¡Shazam! La furia de los dioses, en una noche en la que se desenmascaró al Lobo de la edición.

Precisamente las dos estrellas se encargaron de aportar las pistas clave en torno a la identidad de dicha máscara, que se despidió de la audiencia después de cantar el Break on Through (to the Other Side) de The Doors.

Michael Bolton, el Lobo de la novena edición

Se trataba de Michael Bolton, el icono de la música estadounidense de los años ochenta y noventa, con dos premios Grammy en su haber y más de 75 millones de discos vendidos. En la última década vivió un resurgimiento de su popularidad, gracias a sus colaboraciones con artistas como Kid Cudi, Justin Timberlake y Kelly Rowland, pero sobre todo por ironizar con su propia imagen en colaboración con el trío cómico The Lonely Island, en el especial de Netflix Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special, así como en Popstar: Never Stop Never Stopping.

Debido a lo característico de su voz, hizo que los investigadores dieron en la diana al apostar. Tanto Robin Thicke (disfrazado, convenientemente, de Robin) como Nicole Scherzinger (de Catwoman) y Jenny McCarthy (Harley Quinn) acertaron al ponerle nombre, quedándose solo Ken Jeong (vestido como Enigma) al proponer a Richard Marx como alternativa.

Bolton se une a la lista de famosos desenmascarados en la presente edición. El mítico actor Dick Van Dyke fue el primero en quitarse la máscara, batiendo el récord de edad del concurso a sus 97 años. A este siguieron la cantante Sara Evans (Mustang), el cómico y presentador Howie Mandel (Langosta), la cantante Debbie Gibson (Lechuza) y el icono del hip hop Grandmaster Flash (Oso Polar).