'Mask Singer' regresa a Antena 3 con un botón 'Delatador' y “penalizaciones” a los investigadores entre sus novedades

Antena 3 y la productora Fremantle han presentado ante la prensa la tercera edición de Mask Singer. El programa 'de las máscaras' regresa este miércoles (22:45 horas) tras dos años de ausencia y varios cambios en el equipo titular. Arturo Valls se mantiene como maestro de ceremonias, al igual que Javier Calvo y Javier Ambrossi en el equipo de investigadores. Pero junto a ellos no estarán en esta ocasión José Mota y Paz Vega, sino Mónica Naranjo y Ana Obregón, que grabó su participación mucho antes de los titulares que ha protagonizado en las últimas semana.

'Mask Singer 3': Antena 3 muestra las 12 máscaras que ocultarán a sus famosos

Aun así, la actriz y presentadora ha sido la gran ausente de la rueda de prensa celebrada este martes, aunque ha mandado un vídeo grabado desde Miami: “Mask Singer es, sin lugar a dudas, uno de los programas más espectaculares de la televisión (...) Para mí ha sido un honor ser investigadora. Creo que no lo he hecho tan mal. Bueno, ya veremos. Y, sobre todo, haber estado tan bien acompañada por mis queridos Javis y por Mónica Naranjo, que me ha ayudado en muchísimos momentos que eran bastante difíciles (...) Y Arturo Valls, que me ha hecho reír mucho”.

Las novedades de la nueva edición

El resto del equipo de Mask Singer ha desgranado en esta presentación, a la que ha asistido verTele, las claves de esta tercera temporada, que contará con 12 máscaras diferentes. Por primera vez una de ellas es doble, con dos famosos escondidos en su interior.

Otra novedad es el botón 'Delatador', que los investigadores “pueden pulsar en cualquier momento” por cada grupo de máscaras -hay cuatro- “cuando estén convencidos de saber quién está debajo de la máscara”, ha explicado Nathalie García, CEO de Fremantle España. Si pulsan y aciertan quién está debajo de la máscara que quieren desenmascarar, el famoso que luce esa máscara queda automáticamente eliminado. Pero si pulsan y no aciertan, los investigadores sufrirán una penalización y no podrán volver a pulsar el botón 'Delatador' dentro del grupo de máscaras en el que hayan fallado.

Por tanto, tienen que ponerse de acuerdo y pensar su pronóstico dos veces si no quieren sufrir algunos de los 'castigos' que el programa ha preparado para ellos. “Hay una penalización mítica que es un homenaje a la televisión clásica”, ha adelantado Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento de Atresmedia, sin dar más detalles, aunque Arturo Valls ha dado otra pista que apunta al mítico ¿Qué apostamos? como inspiración para esa penalización.

En cuanto a la mecánica, cabe destacar que ahora las máscaras invitadas tienen la oportunidad de convertirse en concursantes propiamente dichos. “Antes eran invitadas a un único programa, pero ahora se incorporan con plenos derechos si el público no las vota para salir expulsadas”, ha comentado Ferreiro.

García, por su parte, ha explicado cómo será la temporada en sí, que contará con ocho entregas. En las cuatro primeras se eliminarán dos máscaras por programa, en las entregas 4 y 5 entrarán dos máscaras por programa que “no se van a desenmascarar salvo que el público lo pida”. “Si no es así, entran en competición”, ha aclarado la productora. En los programas 6 y 7 sólo se eliminará una máscara por entrega, que contarán a su vez con un investigador invitado. Al octavo y último programa llegarán cuatro máscaras, pero sólo una será proclamada ganadora de Mask Singer 3.

Medallistas olímpicos, top models...

Novedades como éstas, ya testadas en otras ediciones internacionales de Mask Singer, van en sintonía con el que mensaje que han querido mandar los responsables de la edición española: “Volvemos a lo grande”. Tanto en lo visual -“todo es un punto más”, según Arturo Valls- como con los famosos que han reclutado en esta ocasión. “Tenemos un casting que imita genial. Nunca os imaginaríais que detrás de esas máscaras hay personas de todos los ámbitos. Personas con una agenda tan apretada que parece increíble que hayan sacado un hueco para venir a jugar con nosotros”, ha dicho Ferreiro.

Entre los perfiles de esta temporada hay “celebrities internacionales”, “medallistas olímpicos”, “top models”, “iconos de toda una generación”, “internacionales de la selección española” y “estrellas mundiales con millones de followers”. “Voluntarios a participar siempre hay, pero los que se presentan no siempre tienen el nivel requerido. Por tanto, hay una selección. También porque buscamos un equilibrio de distintos perfiles”, ha comentado Nathalie Garcia, subrayando que la dificultad de elaborar el casting consiste en la tarea de cuadrar agendas y horarios de grabación.

“No graban un único programa. Tienen que tener disponibilidad para grabarlos todos porque nunca sabes cuándo van a ser eliminados. Por lo cual, bloquean fechas”, ha añadido Carmen Ferreiro, que aun así ha proclamado Mask Singer “el programa donde las celebrities quieren estar”.

Y la identidad de las de esta edición, como de las anteriores, será adivinada a través de diferentes pistas, que tanto dieron que hablar en el pasado por su excesiva facilidad (1ª edición) y dificultad (2ª edición). “Es difícil. No lo puedes poner muy fácil porque entonces no hay juego, pero tampoco puedes poner pistas muy secundarias porque este programa lo hacemos para disfrute del espectador”, ha señalado al respecto Ferreiro. “Hay un equilibrio muy bueno (...) Esta temporada todas las pistas son por algo”, ha dicho, a su vez, Javier Calvo, aunque Mónica Naranjo sí ha visto alguna que otra difícil.

“Es la temporada con momentos más especiales”

Aun así, la cantante, debutante en esta edición, se lo ha pasado “como una niña pequeña” participando en el programa. Igual que, dice, se lo ha pasado Ana Obregón, protagonista junto a Javier Ambrossi de los mayores piques de esta edición, según coinciden el resto de investigadores. “Ana y Mónica son dos animales televisivos. Saben perfectamente cómo hace un programa, cómo llevar un espectáculo y conocen a todo el mundo”, ha destacado Javier Calvo sobre las nuevas incorporaciones. “Ha sido precioso acompañar a Ana en lo que fue su vuelta a la televisión después de todo lo que le pasó”, ha dicho, a su vez, Ambrossi, en relación al fallecimiento del hijo de la actriz, Aless Lequio, a finales de 2020.

Por lo demás, Calvo, Ambrossi y Naranjo han coincidido en señalar los “momentos mágicos” que han vivido en esta edición. “Esta temporada es la que ha tenido momentos más especiales, divertidos y bonitos. Y también muy emocionantes”, ha dicho, incluso, el primero de los tres. De hecho, Calvo ha asegurado que esta edición “se nos ha ido más el programa de las manos, en el buen sentido”.

Todo esto, en un formato que “reivindica la televisión en abierto, el evento”, según Carmen Ferreiro, y que ejemplifica “la tele que es para todos y que habla a todas las edades”, a juicio de Ambrossi. “La gente agradece que los acompañes, porque esto es para que la gente en su caso tenga un ratazo de un programa en el que cada detalles se ha pensado para su disfrute”. “La tele cada vez es más egocéntrica, y la que propone Mask Singer es generosa y justa para el espectador”.