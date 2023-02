'Mask Singer' renueva por una cuarta temporada sin Ana Obregón, antes de que Antena 3 estrene la tercera

Con la tercera temporada de Mask Singer ya grabada y todavía pendiente de emisión, Antena 3 mantiene su confianza en uno de sus formatos estrella de entretenimiento renovándolo por una cuarta.

La noticia la ha confirmado Ana Obregón, 'investigadora' debutante en esa tercera edición que Atresmedia y Fremantle grabaron hace casi un año y que ante el buen momento por el que atraviesa la cadena, sigue aguardando su turno en un cajón.

“Formar parte de Mask Singer ha sido maravilloso. He tenido unos compañeros como Los Javis, a los que amo y adoro, y a Mónica Naranjo, a la que he descubierto en este programa. El formato sorprende a cada segundo”, ha contado la televisiva en una entrevista reciente en Y ahora Sonsoles, donde ha desvelado una información que Antena 3 todavía no había dado.

“Desgraciadamente, ahora que empieza a grabar no puedo formar parte de la siguiente temporada porque tengo dos proyectos”, ha contado Obregón, revelando dos claves: que habrá una nueva edición, y que ella ya no formará parte del grupo de 'investigadores' por cuestiones de agenda.

Desde verTele hemos podido confirmar que Atresmedia y Fremantle están trabajando en la preproducción de esa cuarta temporada del programa de Arturo Valls, todavía sin previsión de estreno. Tampoco se conoce todavía cuándo verá la luz la tercera edición, que recordemos que se grabó meses atrás con Los Javis, Mónica Naranjo y Ana Obregón en la mesa de jueces.