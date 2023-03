'MasterChef 11' ya tiene día de estreno (con adelanto horario), y explica sus dos noches y nueva mecánica en TVE

MasterChef 11 se estrenará el próximo lunes 27 de marzo en La 1 de TVE. Lo hará adelantando su comienzo en el prime time, a las 22:00 horas para no alargarse en late night y así no dar pie a la crítica más habitual a la cadena pública por no conciliar horarios. Pero sobre todo, lo hará por partida doble porque también se emitirá la noche de los martes.

'MasterChef 11' lanza su primera promo, que avisa de la nueva estrategia de programación de TVE

Ya se había explicado que MasterChef 11 iba a contar con dos entregas por semana, y que para afrontar ese importantísimo cambio de dinámica también duplicará el número de aspirantes hasta los 30. RTVE, junto a la productora Shine Iberia, han explicado esta nueva etapa en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele, y en la que también han dejado ver el nuevo plató ampliado para acoger a todos los aspirantes.

Macarena Rey, CEO de la productora, ha sido muy clara al explicar que este nuevo formato de emisión ha sido una imposición de RTVE, y que no debería volver a repetirse. Aún así, Macarena Rey ha querido dar las “gracias a TVE por apoyarnos”, presumiendo de que “es la edición XXL, la más grandes que hemos hecho. El doble de días, de concursantes, y de grabaciones. Hay que agradecer al equipo de producción, grabación y TVE que han demostrado toda la profesionalidad. No es fácil hacer dos grabaciones por semana, es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir”.

Al cuestionarles sobre cómo puede afectar en audiencias esta nueva estrategia, la CEO de la productora ha avisado: “La cadena lo hace porque cree que vamos a dar buenos datos. Pero no puede ser alargable en el tiempo, por la gente de equipo, las grabaciones, etc. Tenemos un concursante que ha perdido 10 kilos, físicamente se le nota. Y si físicamente lo notas, mentalmente también”.

¡ESTRENO! #MasterChef 11 llega a @La1_tve con una doble emisión este LUNES 27 de marzo y MARTES 28 de marzo 🔥 Ya es oficial 🔥 https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/gecwZ9s8mV — MasterChef (@MasterChef_es) 21 de marzo de 2023

“Los programas son más cortos, serán dos pruebas”

Además, la productora ha advertido de que el primer programa, con el que MasterChef 11 se estrenará el próximo lunes 27 de marzo, es más largo por la selección de los 30 aspirantes, pero que a partir de la segunda entrega ya tendrá el nuevo formato y será más corto.

Macarena Rey también ha explicado que el recorte de duración supondrá cambiar su habitual dinámica de tres pruebas por noche: “Los programas son más cortos, serán dos pruebas: el lunes dos pruebas de plató, una eliminatoria. Cada semana se van dos personas, el martes se hace presentación en plató, prueba de exteriores, y después prueba de eliminación”. Por lo tanto, la nueva mecánica queda así:

Lunes: dos pruebas en plató, una eliminatoria con un expulsado.

dos pruebas en plató, una eliminatoria con un expulsado. Martes: presentación en plató, prueba de exteriores, prueba de eliminación con otro expulsado.

Esta nueva estrategia de programación permitirá a TVE duplicar su contenido más exitoso en dos prime time, y además abogará por la conciliación horaria para no acabar a la 1 de la madrugada. Algo que ha sido muy bien recibido por la audiencia que lo reclamaba. Sin embargo, se trata de un test, y la octava edición de MasterChef Celebrity en la que ya trabajan mantendrá el formato habitual con una gala semanal de unas tres horas de duración. Ni siquiera dependerá del funcionamiento de MasterChef 11 saber si el resto de versiones seguirán su ejemplo, como ha explicado Macarena Rey: “El tema del Celebrity es que los jueces no tienen protagonismo, lo tienen los celebrities. Y se va a agradecer que sea larga, porque estamos haciendo una edición llena de humor”.

Por el momento, lo que está claro es que la apuesta de RTVE por MasterChef 11 es clara, y que desde el próximo lunes se convertirá en su gran baza para las dos primeras noches de la semana. Un nuevo rival más que notable para Hermanos en Antena 3 (en las mismas noches), y La isla de las tentaciones y Supervivientes 2023: Tierra de Nadie en Telecinco (lunes y martes, respectivamente). Pero que, por empezar a las 22:00 horas, también tendrá que verse las caras con el temible El Hormiguero. Suplirá al cine que La 1 emitía hasta ahora en esas dos noches.

Nuevo plató, ampliado por los 30 concursantes

Macarena Rey ha explicado también la ampliación técnica que ha supuesto el nuevo formato: “Hemos utilizado tres platós. Hemos tenido que agrandar las cocinas, las galerías, y hemos cambiado la decoración. Por primera vez tenemos 22 cámaras, 2 grúas, 8 robotizadas, etc. Esto hace que las imágenes sean más potentes y podáis ver con todo lujo de detalles el programa”.

*En elaboración