'MasterChef 11' expulsó a la jueza tras el desprecio de sus compañeros y la “actitud de niñato” de Luca

Tras la expulsión de Jeremy, MasterChef 11 tuvo otra noche de cuchillos voladores. Este martes, la víctima fue Leti, la jueza motera que fue despreciada por sus compañeros en los exteriores, y en eliminación le dejaron el peor ingrediente.

'MasterChef 11' escuchó las plegarias de Fray Marcos y expulsó a su enemigo: "¡Qué pena no ver cómo le echan!"

Todo ello en una entrega en la que Luca capitaneó uno de los dos equipos, con alegría y optimismo, hasta que le bajaron a los infiernos con una “mordaza” y se sintió ridículo, desencadenando una “actitud de niñato” que él mismo confesó.

Prueba de exteriores con la “actitud de niñato” de Luca

En la prueba de exteriores, el programa bajó al inframundo para adentrarse en el reino de tinieblas y pecado. El mismísimo Lucifer les invitó a su 'Bacanal', un espectáculo del Circo de los Horrores.

Allí, los aspirantes se dividieron en dos equipos: uno capitaneado por Fray Marcos que se rodeó por Francesc, Lluís, Leti, Merce, Jotha, Álex y Eneko; otro encabezado por Luca, que estuvo acompañado por Pilu, Jorge Juan, David, Camino, Ana, Laura y Marta. Sin embargo, Leti había pedido formar parte del grupo del tiktoker, pero este pidió que se marchara con el cura. Algo que la llevaría a eliminación.

Aleix vuelve como chef a las cocinas. ¡Toda una súper clase sobre el mundo de las hamburguesas! #MasterChef pic.twitter.com/gAvvY8t1bi — MasterChef (@MasterChef_es) 25 de abril de 2023

Ambos tuvieron que reproducir dos aperitivos, dos primeros y dos postres diseñados por Aleix, el ganador de Masterchef 7, que degustaron 100 profesionales del equipo técnico y artístico del show.

Los dos capitanes organizaron bien las tareas con cada uno de sus ayudantes, pero fue el equipo azul del cura el que flojeó antes, por ir mal de tiempo, no cocinar como debían las hamburguesas y tener un servicio pésimo. Para sorpresa de muchos, el grupo de Luca destilaba positivismo y trabajo, hasta que Lucifer le prohibió hablar tapándole la boca con una mordaza.

Esa situación, acabó con la alegría de Luca, sintiendo que destrozaba su imagen, y provocó sus lágrimas: “Me están diciendo que lo hago todo mal, no puedo hablar, estoy haciendo el ridículo y me quiero ir”. Al verlo, Pepe corrió en su ayuda y le quitó la mordaza, dejándole hablar de nuevo.

Al finalizar, los jueces tuvieron claro la valoración de cada equipo. Más allá de la capitanía roja de Luca, el resto fueron capaces de corregir errores a tiempo, excepto la pasta del tik toker que no salió por su despiste. Mientras que los azules tuvieron el “problema” de contar con un capitán poco comunicativo, como un postre incomible, pero tampoco Álex estuvo acertado al tener bronca con Jorge Juan desde el otro equipo.

Por todo ello, el equipo ganador de la prueba fue el rojo, compuesto por Luca, Pilu, Jorge Juan, David, Camino, Ana, Laura y Marta.

Prueba de eliminación con un último revés para Leti

Fray Marcos, Francesc, Lluís, Leti, Merce, Jotha, Álex y Eneko regresaron a cocinas, ataviados con los delantales negros. Allí tuvieron que elaborar un bocadillo sin pan con el ingrediente asignado como sustituto:

Álex fue el primero en escoger y se quedó con la berenjena, al resto les dio la yuka a Fray Marcos, a Francesc la patata, a Lluís el arroz, a Merce el calabacín, a Jotha el queso, a Eneko la lechuga y a Leti la pasta seca. Esta última repartición asombró al resto de compañeros que le describieron como “estratega”, mientras la propia Leti decía que le había “condenado” con ese ingrediente.

Tras el cocinado, llegó la cata. Al bocadillo de Francesc le dieron un “suficiente”, al de Merce le faltó aliño, las tres arepas de Fray Marcos fueron calificadas de “maravillas”, el de Álex estuvo acertado pero “grasoso”, el de Jotha presentó un “exceso de sal bochornoso”, el de Eneko no gustó por ser una “mezcla plana” y el de Lluís sorprendió por estar “buenísimo”. La elaboración más distinta fue la de Leti que entregó un bocadillo con spaguettis “churruscados y con un relleno de nada”.

Hoy despedimos a @letimchef11 de las cocinas de #MasterChef. Tras multitud de pruebas de eliminación, esta vez no ha logrado superar el reto https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/B95m4Js3e4 — MasterChef (@MasterChef_es) 25 de abril de 2023

Con todo lo ocurrido, no sorprendió la sentencia de Pepe: “El aspirante que no continúa es Leti”. Los aspirantes bajaron a abrazarla y ella agradeció la oportunidad.