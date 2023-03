'MasterChef 11' expulsó a Rachel tras una “injusticia” pero dio una segunda oportunidad a una eliminada del casting

Después del estreno de MasterChef 11, la cadena pública emitió su segunda entrega este martes después del partido de Escocia-España, lo que alargó el programa hasta la 1:35 de la madrugada, como ya advertimos en este artículo.

'Masterchef 11' arrancó con la elección de sus aspirantes: sacerdotes, "hermanas de famosos", actrices y "juniors" crecidos

Y tras presentar a sus 22 aspirantes escogidos en el multitudinario casting, en esta nueva emisión se enfrentaron a dos pruebas más: los primeros exteriores y la eliminación.

Un último reto que acabó en “injusticia” para la que finalmente se convirtió en la expulsada de la noche. Pero con una vuelta de tuerca más, y es que el jurado dio una segunda oportunidad a dos aspirantes que se marcharon del casting con delantales negros.

Primera prueba de exteriores con tres equipos

Los aspirantes se enfrentaron a la primera prueba de exteriores “más ambiciosa”, según Jordi Cruz. Todos se desplazaron hasta Toledo para cocinar un menú de alta categoría firmado por el chef Adolfo Muñoz (un sol Repsol) para 160 comensales, amantes del Patrimonio y la gastronomía de Toledo.

Por primera vez se dividieron en tres equipos: el blanco, capitaneado por Tuki - junto a Carlota, Camino, Francesc y Rachel-; el rojo, encabezado por Leti - que contó con Jorge Juan capitan Fray Marcos y Merce; y el azul, con Sergio al frente - que se rodeó de Jeremy, Jhota, Laura, Luca y Marta-.

El mayor problema de los rojos fueron los ritmos lentos de Leti, con compañeros que se quejaban de que no les escuchaba y elaboraciones quemadas ; los blancos llevaban mejor ritmo, pero un punto atrasados; en cambio, los azules parecían tener todo controlado, teniendo en cuenta que era un primer cocinado conjunto.

Tres situaciones distintas que se reflejaron en el veredicto de los jueces: los azules recibieron un tirón de orejas por la falta de organización pero dejaron satisfecho al jurado que les dio un “sobresaliente”; a los blancos les señalaron los fallos importantes pero suficiente; mientras que los rojos fueron los más castigados.

Por todo ello, el equipo ganador fue el capitaneado por Sergio: “Muy buen trabajo, equipo azul. El mejor aspirante ha sido Marta. Y la peor aspirante ha sido Leti”, sentenció Pepe.

La prueba de eliminación ¿injusta? con doble vuelta de tuerca

De regreso a las cocinas, el jurado reto a los delantales negros a trabajar con un presupuesto muy ajustado. La situación económica, con el incremento del precio de los alimentos, obliga a hacer malabares con el dinero para seguir comiendo bien. Por lo que en la prueba tuvieron que administrarse, porque solo contaron con 70 euros para gastar entre todos.

Tuki, Carlota, Camino, Francesc y Rachel, Leti, Jorge Juan, Fray Marcos y Merce fueron restando dinero e ingredientes hasta que dejaron a la de Texas sin nada. Para que pudiera cocinar, el programa le dio una caja básica que ni estaba en el supermercado. Una situación de la que ella no dudó en quejarse: “Tres huevos no te da para equivocarte. No me parece justo esta prueba, es muy frustrante”, lamentaba llorando.

Por lo que finalmente solo pudo cocinar una tortita con caramelo que no convenció al jurado: “No tiene levadura, está gorda pero cruda por dentro. Le falta sal, el caralmelo es un mazacote duro”, dijeron y la eliminaron.

Sin embargo, el programa se guardaba una vuelta de tuerca más: “Nos sabe mal porque sabemos que has cocinado en desventaja y queremos darte una segunda oportunidad. Te vas a jugar tu continuidad en un nuevo cocinado frente a los dos delantales negros que dimos en la última prueba de selección”. Por la puerta entraron Israel “el pulpeiro” y Karla “la dudosa”.

Los tres celebraron esta sorpresa que acabó igualmente con la expulsión de Rachel por elaborar una “pasta tosca con sabor a harina cruda” y del gallego. “El aspirante que merece estar en el programa es Karla”, desvelaron y así se unió al casting. “Siento alegría, efusividad, estoy muy contenta. Esto es un sueño”, aseguró la nueva aspirante.