'MasterChef 11' provocó lágrimas con su expulsión y explotó más que nunca la parte reality: “Creo que es un actor”

TVE sirvió este domingo el primer plato del triple menú de MasterChef 11 que tiene preparado para esta semana. La 1 emitió este 9 de abril la cuarta gala de la edición, la que se quedó sin hueco el martes pasado por la Copa del Rey, que se saldó con una expulsión de lo más dramática para una de las aspirantes.

La elegida por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera para colgar su delantal fue Carlota, la abogada vallisoletana y fan de Miri. Su elaboración fue la menos competitiva de la prueba de eliminación al criterio de los chefs, que aseguraron la permanencia de Jotha y Eneko tras ponerles también en la cuerda floja.

“Carlota, tenías claro lo que querías hacer, has trabajado contenta, pero no has sabido poner en valor ese rape y esa verdura. Aunque pueda parecer lo contrario, había poco trabajo y un rape hechísimo que se hacía bola”, valoró Pepe antes de dar a conocer el veredicto final.

La decisión se vivió con sorpresa en la galería, donde muchos compañeros reaccionaron llevándose las manos a la cabeza. Especialmente triste se mostró Pilu tras quedarse sin su gran apoyo en MasterChef. “Carlota es mi mano derecha, la voy a echar muchísimo de menos. Era mi hombro donde apoyarme, es una falta muy importante y no sé cómo voy a llevar el resto del programa sin ella”, dijo la aspirante, que no pudo evitar llorar al ver la despedida.

Carlota también se mostró sorprendida con la elección de los jueces, pero hizo un balance positivo de la experiencia: “Estaba contenta. Sabía que tenía fallos, pero he cocinado bien. Es una pena que no me haya salido tan bien como pensaba”, lamentó la ya exconcursante. “Me lo he pasado bomba, he conocido a gente superguay. Ya puedo decir que he sido aspirante a MasterChef”, agregó.

La prueba de eliminación enfrentó a Jeremy, Leti, Laura, Marta, Jotha, Carlota, Eneko, Larraitz y Fray Marcos, del equipo rojo. A Carlota le tocó cocinar con alimentos congelados, con los que decidió preparar un plato de rape y puerro con vino, cebolla y ajo. Lo hizo feliz y segura de su trabajo, hasta el punto de rendir con su elaboración un homenaje a su abuela Matilde.

El plato, sin embargo, no entusiasmó a los jueces, que no le dedicaron ninguna palabra buena. Según Jordi Cruz, fue “un plato muy sencillo donde nada destaca y la cocción del producto principal no es bueno”. Pepe Rodríguez tampoco cortó a la hora de criticar el rape. “El pescado queda infinitamente insípido, seco, mal hecho. Justo hay que cuidar un poco más la cocción que en uno fresco”, aseguró, afirmando que “se te hace hasta bola”.

'MasterChef', más reality que nunca: “Creo que es un actor”

Antes de la prueba de eliminación tuvo lugar la de exteriores, donde ya desde el reparto de elaboraciones se explotó más que nunca el ingrediente reality que tiene MasterChef. Y es que fue un momento aprovechado por los concursantes y los jueces para exponer los roces de convivencia y escenificar algunos desencuentros.

Uno de los más señalados por los aspirantes fue Fray Marcos, que lamentó haber sido testigo de algunos comentarios sobre “los cristianos” que no le habían gustado. “Tiene que haber un margen de tolerancia y respeto. Puedo aguantar de todo...”, expuso el religioso.

Larraitz se dio por aludida y corrió a explicarse: “Habla de una conversación que tuve con Jorge Juan con quien tengo confianza, no con él. No sé para qué se mete. Considero que no hace cosas coherentes con el oficio que él tiene... supuestamente. Porque es que ya no sé si lo tiene o no”, comentó la concursante, “abriendo el melón”.

En declaraciones ante las cámaras de MasterChef, la aspirante puso en duda la profesión de su compañero: “Digo totalmente en serio que creo que es un actor. Yo no creo ni en la iglesia ni en Dios, pero él que cree lo está dejando un poco por los suelos”.

Pero el suyo no fue el único encontronazo de la cuarta entrega del talent culinario, ya que también Jorge Juan y Jeremy tuvieron una acalorada discusión por comentarios sobre la convivencia.

“A lo mejor no hablo con otras personas, pero porque no entiendo su humor, podríamos decir”, comentó Jeremy tras ser preguntado por los jueces sobre cómo se lleva con los demás. Sus palabras provocaron una fuerte reacción en Jorge Juan, que respondió sin pelos en la lengua. Tras decir quedamente “nosotros sí entendemos el tuyo”, añadió: “Dice Jeremy 'no entiendo sus risas', yo tampoco entiendo la suya cuando dice que me tienen que poner una cabra para que me la cepille”.

“¿Pero cuándo he dicho eso?”, exclamó el aludido, negando tajantemente la acusación de su compañero: “Estás muy equivocado. Jamás he dicho eso. Jamás”. Sin embargo, Jorge Juan también se mostró convencido de su parecer: “Mientes, mientes. Y yo nunca miento. Yo no comento de ti, tú no comentes de mí”.

“Ok, pues he comentado eso, no te preocupes”, acabó admitiendo Jeremy. Tras el intento de Ana de calmar los ánimos, el de Granada pidió disculpas. “Si en algún momento he dicho algo que le pueda ofender que yo recuerdo no haya dicho, pero si lo he dicho lo siento”, zanjó. Jorge Juan aceptó las disculpas, y agregó: “A mí no me pasa nada con Jeremy ni con ninguno, lo que sí que es verdad es que todo el mundo dice que viene a cocinar y luego al final están todo el rato dándole a la boca y con todos los nervios que tenemos lo que menos necesitamos es a alguien metiendo calabazas, por no decir otra palabra”.