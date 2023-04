'MasterChef 11' resolvió el robo del helado con la confesión de Luca: “No tuve otro remedio”

Resuelto el robo en MasterChef 11. Tras la polémica surgida en el programa del lunes, donde Luca fue acusado de robar el helado de su compañera Marta en la prueba de eliminación, el aspirante acabó confesando el “delito” este martes en la nueva entrega que emitió TVE en prime time.

Nueva polémica de Luca en 'MasterChef', ahora por un robo en la prueba de eliminación: "¿Eres un chorizo?"

Más

El asunto lo retomaron los jueces en un momento del reto final, con el fin de esclarecer los hechos. Fue después de que el acusado afirmase encontrarse “mareado” y “nervioso” ante la nueva prueba de eliminación en la que se jugaba su permanencia en el talent de cocina.

“No he comido y con los nervios y esto me he desubicado y me he empezado a marear”, comentó el TikToker. “¿Quizás te puede poner nervioso que hemos pedido el VAR de la prueba del programa anterior? ¿Tienes algo que decir?”, le preguntó Pepe Rodríguez, rescatando la polémica.

Ante la posibilidad de que se vieran las imágenes del hurto, que como ya recogimos evidenciaban su culpabilidad, Luca confesó... con la boca pequeña: “No estoy en las mejores circunstancias para hablar de esto, pero he estado recopilando mi memoria y a veces me dan flashes como que podía haber sido el helado de Marta”.

“¿Has sido tú?”, dijo sorprendida su compañera, que había confiado en su inocencia. “No había nada etiquetado y Marta dejó los helados al lado de los míos. Vi que había otro y no tuve otro remedio”, se excusó el joven, mientras los compañeros incidían en que el robo había sido “premeditado”.

“No me puedo creer que sea él”, volvió a decir Marta, que lejos de enfadarse con Luca se ofreció incluso a enfrentarse por él a la prueba de eliminación dada su indisposición: “Si se encuentra realmente mal yo me cambio por él”, dijo la aspirante. Sin embargo, y ante los comentarios de los demás compañeros, acabó afrontándola el propio Luca.