“Detesto esta pregunta”: Boris Izaguirre reaccionó a la duda de Samantha Vallejo-Nágera sobre su gusto por el fútbol

El equipo de MasterChef se desplazó en la entrega de este lunes 2 de enero a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Selección Española, donde los aspirantes de los especiales de Navidad de TVE cocinaron para 70 campeones de La Roja. Pero más allá de la aparición de jugadores como Álvaro Morata y Marco Asensio, si algo llamó la atención en la prueba fue el interrogatorio futbolero de Samantha Vallejo-Nágera a Boris Izaguirre después de que el venezolano se declarase seguidor del deporte rey.

'Masterchef Navidad' provocó gritos de dolor a Anabel Alonso por "rebañarse" un dedo y expulsó a Cayetana

Más

Instantes antes del cocinado, y con los equipos rojo y azul sobre uno de los campos de la ciudad deportiva, los jueces preguntaron a Flo si era futbolero. “Yo sí”, se desmarcó Izaguirre ante la sorpresa de la chef. “¿Tú sí?”, preguntó ella, visiblemente extrañada. “Lo veo como un ejercicio de integración. El fútbol es muy importante en la cultura española y considero que al ingresar como parte de este país tenía que aprender de esto, y por eso lo he seguido”, explicó él.

“Lo de que te guste el fútbol me extraña un montón. ¿Qué te gusta, el fútbol o los futbolistas?”, cuestionó Samantha, a lo que Boris respondió: “Detesto esa pregunta. Son deportistas de élite y los veo como deportistas de élite. Y también creo que nosotros somos deportistas de élite”.

Boris, fan de Marco Asensio

Poniendo en duda al presentador de Lazos de sangre, Vallejo-Nágera prosiguió con su interrogatorio. “¿Hay algún jugador [que conozcas]? Uno, dime un nombre”. “¿Uno? ¿Por qué uno solo, si hay muchísimos? Me gusta mucho Osorio, que está en el Real Madrid”, dijo el aspirante, confundiéndose con el nombre.

“Es Asensio. Sabéis que soy disléxico y tengo un problema con los nombres. Es muy joven y además me encanta porque tiene esa costumbre de celebrar los goles quitándose la camiseta, y eso sí me gusta y me parece un momento divino y muy potente de masculinidad”, comentó.

“Cuando descubrí en la prensa deportiva esta imagen de Asensio celebrando un gol sin camiseta llamé a mis amigos para decirles que teníamos un nuevo héroe”, añadió después en declaración a cámara. Ya en el servicio, Boris se presentó al futbolista y le deseó Feliz Año.