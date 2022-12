'MasterChef Especial Navidad' mostró a la Cayetana Guillén Cuervo menos niñera y expulsó a Corbacho que lo celebró

Masterchef Celebrity ha decidido celebrar la Navidad con un especial que se ha estrenado esta noche de jueves, 22 de diciembre. En él, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz han reunido a algunos de los aspirantes que se quedaron a las puertas de la final para darles una segunda, o tercera oportunidad.

María Escoté responde a Patricia Conde sobre 'MasterChef': "Yo no he visto las drogas por ningún lado"

Más

Cayetana Guillén Cuervo, José Corbacho, Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Florentino Fernández, la Terremoto de Alcorcón y Carmina Barrios fueron los afortunados que cocinarán en estas fechas señaladas. Y solo uno de ellos se llevará el trofeo del programa y un premio solidario.

En esta primera entrega contaron con la ayuda de los junior Albert, Alexia, Javier, Antony, Aurora, Asier, Ariel, Carla y Olivia para la prueba de exteriores, la visita de Isabel Díaz Ayuso y hasta un recuerdo para Tamara Falcó. Ya que antes de arrancar, Boris aseguró que era un “ejemplo de que las mujeres no se humillen y se levanten por ellas mismas”.

Prueba de exteriores con lágrimas de una niña por Cayetana

Los aspirantes se adentraron en la mágica fábrica de chocolate de Willy Wonka con el musical ‘Charlie y la Fábrica de Chocolate’. Allí, tuvieron que dividirse en dos equipos para enfrentarse a un cocinado con el cacao como ingrediente principal, para servir a 100 miembros del equipo del musical.

El equipo azul se compuso por Bibiana, Boris, Mario y la Terremoto que se erigió como capitana. Pero también contaron con la ayuda “junior” de Javier, Alexia y Antony. Mientras que los rojos fueron Florentino, Anabel, Carmina, Cayetana y Corbacho, como capitán. Y los pequeños Albert, Asier, Olivia, Ariel y Carla.

Durante el cocinado, Cayetana fue adquiriendo el papel de “capitana en la sombra” mientras el humorista catalán se iba haciendo pequeño. La tensión fue creciendo tanto que la actriz y presentadora acabó espetando a una niña que sentía que le tenía manía. La pequeña se echó a llorar y eso provocó que los junior se unieran y le dieran un delantal negro a la aspirante.

Tras acabar sirviendo todos los platos, los jueces criticaron que los pequeños no hubieran hecho bien en darle el delantal a Cayetana porque había tenido buena actitud. En cambio sí que lo merecía La Terremoto por una “capitanía desastrosa”. Aún así, sus azules tuvieron mejores resultados y fueron los ganadores de la prueba.

¡El equipo azul es el equipo ganador de la prueba de exteriores! Y Mario Vaquerizo es el mejor de la prueba que donará el premio a la Fundación Pequeño Deseo#MCNavidad #MasterChef

⭕ https://t.co/fDEwRc0sJI pic.twitter.com/tnJG6qdLBc — La 1 (@La1_tve) 22 de diciembre de 2022

La salvación de la Terre, de Cayetana y el adiós de Corbacho

Por ello, la Terremoto, Cayetana, Florentino, Corbacho, Anabel y Carmina regresaron a cocinas luciendo el delantal negro para enfrentarse a un nuevo reto y salvarse de la eliminación. Tuvieron que reproducir platos navideños, como sopa de marisco, terrina de foie mi cuit o jarrete de cordero glaseado al vino tinto, y para ello contaron con la ayuda de sus pequeños asesores culinarios.

Antes de ponerse manos a la obra, Vaquerizo tuvo el privilegio de salvar a uno de ellos y se decantó por la Terremoto. Así que el resto tuvo que ganarse la continuidad.

Pasado el tiempo, la primera en presentar su plato fue Carmina que logró algo “estéticamente increíble, muy rico y totalmente clavado”. Le siguió Cayetana que no convenció al “no ser un reflejo del plato original”. Florentino también logró felicitaciones: “Es esa crema que te comerías en cualquier menú navideño”. Anabel también aprobó con nota. Y Corbacho decepcionó con una merluza sin sal, con “muchos defectos y sabor a harina cruda”.

Por todo ello, Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es José Corbacho”. Una decisión que el humorista celebró por todo lo alto: “Ahora tendré más tiempo para estar con mi familia que me he dado cuenta de que es lo más importante”.