'MasterChef Navidad' eligió a sus finalistas y expulsó a dos aspirantes por un tropiezo letal

La 1 emitió este jueves 5 de enero, Noche de Reyes, la semifinal de MasterChef Navidad, en la que se eligió a los cuatro concursantes que se disputarán la victoria en esta edición navideña llena de rostros conocidos. Para ello hubo que descartar a otros dos aspirantes, que se fueron con la satisfacción de haber saboreado las mieles del triunfo.

Terelu Campos cree que 'Sálvame Lemon Tea' fue cancelado "sin motivo", y manda un mensaje a Telecinco

Más

Los afortunados son Carmina Barrios, Anabel Alonso, Mario Vaquerizo y la Terremoto de Alcorcón, a los que veremos en la final del talent show, para la que Florentino Fernández y Boris Izaguirre se han quedado sin billete.

Humorista y presentador tuvieron algún que otro contratiempo con sus elaboraciones. A Florentino se le cayó al suelo el licuado de calabaza que estaba preparando para sus lentejas, así que tuvo que pedir ayuda a Jordi Cruz: “Nunca te he pedido un favor, pero necesito coger una calabaza sin que me vea nadie”.

El chef se cerró en banda: “¿Le estás pidiendo a la policía que te deje hacer trampas? Eso es una eliminación, Flo”. “Vale, pues ya sabes que estoy eliminado”, le respondió el aprendiz, que recibió los ánimos suficientes como para continuar.

Por su parte, Boris era un manojo de nervios. “¡Me odio, me detesto por imbécil!”, expresó indignado mientras calculaba las cantidades que necesitaba para su postre. “Con tantas especias, es muy fácil equivocarse. Yo soy el postre, pero no me veo haciendo postres. Me pone nerviosísimo”, reconoció el showman venezolano, que recitaba en voz baja y uno tras uno los ingredientes del plato.

“Me preocupa un poquito Boris. Está perdido, le faltan un montón de elaboraciones a falta de diez minutos”, indicó Jordi Cruz: “Hay muchos fallos”.

Finalmente, no hubo forma de darles un pase, aunque Mercedes Milá, estrella invitada de la noche junto a Leo Harlem, fue indulgente con su amigo: “Me da igual lo que haga Boris porque él es extraordinario y de él no puede salir más que algo extraordinario”.

Dejando a un lado las bonitas palabras y las buenas intenciones, los jueces dictaron sentencia: cuatro finalistas y dos eliminados. En la próxima gala, la última, se elegirá al ganador de MasterChef Navidad.