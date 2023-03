A las 1:15 y a las 1:35 de la madrugada: 'MasterChef' dura lo mismo y seguirá trasnochando en TVE

Año tras año, MasterChef es el formato más exitoso de La 1 de TVE en su horario estelar. Algo que en parte logra gracias a su horario, lo que también año tras año ha generado las mismas quejas al defensor del espectador: si acaba tan tarde de madrugada, es imposible conciliar horarios, y eso es algo exigible a una cadena pública.

Por ese motivo, RTVE pidió a la productora Shine Iberia un nuevo formato para la nueva edición: duplicar sus galas semanales en dos noches, y así poder hacer emisiones más cortas que no acabasen tan de madrugada. Y así se presentó el pasado martes, con la CEO de la empresa, Macarena Rey, dejando claro que ha sido una imposición de RTVE, y que no debería volver a repetirse: “Es una petición de TVE que nos han prometido que no van a volver a repetir”. “La cadena lo hace porque cree que vamos a dar buenos datos. Pero no puede ser alargable en el tiempo”, zanjó la productora.

Sea como fuere, la idea fue bien recibida por el público, que encontraba así una forma de no tener que trasnochar si querían ver terminar cada gala. Y TVE, que siempre se había defendido aludiendo a que se podía terminar de ver a la carta en su plataforma RTVE Play o en la reposición de la mañana del domingo, daba la razón a los espectadores en sus quejas ante su defensora. Pero sorprendentemente, las dos primeras galas no cumplen con lo esperado.

Incumplen lo que se había anunciado y presentado

En la rueda de presentación, cadena y productora ya avisaron de que la gala de estreno de este lunes tendría el formato habitual de tres horas para poder encajar el macrocasting que hicieron a los aspirantes y las elecciones de los 30 elegidos definitivamente. Es decir, que sí avisaron de que aún empezando a las 22:00, se alargaría hasta la 1 de la madrugada. Y así es, en concreto, empezará a las 22:05 y acabará a la 1:15 de la madrugada.

Las esperanzas estaban puestas en la segunda gala de este martes 28 de marzo, que sería la primera con el nuevo formato. Empezó mal, porque la cadena anunció su comienzo para más tarde, las 22:30 en vez de las 22:00, explicando que antes emiten el partido de fútbol Escocia-España (que empieza a las 20:45 horas), pero sin aclarar si se mantendrá esa hora de inicio pese a ser preguntada por ello.

Ahora que ya se ha desvelado su parrilla oficial, que puede consultarse en su web y también compartimos en la siguiente imagen, lo increíble es que esa segunda gala, que en teoría ya era más corta para adaptarse a la petición de TVE y no acabar de madrugada, también se alarga tres horas en La 1.

Como puede verse en la imagen y en la web, la segunda gala de MasterChef 11, que se supone es la primera con el nuevo formato, empezará a las 22:30 y acabará a la 1:35 de la madrugada. Es decir, aún más tarde que la gala inicial, y durando las mismas tres horas que el formato habitual, incumpliendo lo que se había explicado.

Fuentes de RTVE consultadas por verTele confirman que la programación es correcta, achacan el retraso en su comienzo al fútbol, pero no realizan ninguna aclaración sobre por qué la gala sigue durando tres horas. Por su parte, fuentes de Shine Iberia igualmente preguntadas aclaran que aún no saben si en futuras galas, entre que pueda arrancar a las 22:00 y que ya solo haya dos pruebas, la duración se acerque más a las dos horas y media, y no llegue a las tres horas.