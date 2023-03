Por qué Maxi Iglesias no está en la temporada 2 de 'Desaparecidos' que llega a Telecinco

La segunda temporada de Desaparecidos llega la noche de este miércoles 15 de marzo a Telecinco, diez meses después de su estreno en Amazon Prime Video en mayo de 2022.

La serie policíaca se emitirá a partir de las 23:00 horas, recogiendo el testigo de Escándalo. Relato de una obsesión en el horario estelar de la cadena de Mediaset.

Pero los que no la hayan visto en la plataforma y lleguen a ella directamente en abierto, se plantearán una gran pregunta: ¿Por qué no está Maxi Iglesias?

El elenco de la serie es principalmente el mismo, pero el hueco del personaje de Maxi Iglesias, que interpretaba al subinspector Rodrigo Medina, ahora lo ocupa Edgar Vittorino como Rubén Ramallo. Aunque curiosamente, en el tráiler que publicó Amazon Prime Video en mayo de 2022 para promocionar esta segunda temporada, Maxi Iglesias sigue usándose como reclamo en la imagen:

Telecinco sí que ha usado la imagen de su nuevo actor, aunque sin explicar en ningún momento por qué se ha producido la salida del casting de Maxi Iglesias, que fue uno de los grandes reclamos de la primera temporada. Y es que el motivo es eminentemente empresarial, por una decisión de Mediaset al cambiar de productora.

Maxi Iglesias: “Dije que esa serie la hacía si era con la productora y el equipo”

En febrero de 2022, con motivo de su incorporación a la segunda temporada de Toy Boy, en verTele entrevistamos a Maxi Iglesias y aprovechamos a preguntarle por otros de sus proyectos, como Desaparecidos. Para entonces ya se había publicado que él no iba a estar en la segunda temporada, y el actor fue muy sincero al señalar el porqué:

“Voy a ser muy franco, y te dejo un gran titular: no estoy en la segunda temporada de Desaparecidos porque yo no quise. Soy muy leal a la gente que confía en mí y, en este caso, quien me dio la oportunidad de hacer Desaparecidos fue [la productora] Plano a Plano. Luego Telecinco decidió cambiar su estructura de producción. Me mantenían todo tal y como estaba previsto por contrato, pero dije que esa serie la hacía si era con la productora y el equipo con el que había trabajado. ¿Me puedo ganar enemigos? Posiblemente, pero siempre voy a ser sincero”.

Maxi Iglesias explicó de forma directa que la decisión de Mediaset de arrebatar la producción a Plano a Plano y concedérsela a Unicorn Content, productora asociada del grupo y presidida por Ana Rosa Quintana, fue la que le llevó a rechazar seguir adelante con su papel por lealtad y fidelidad a los que habían confiado en él. Y eso que no fue una decisión fácil, porque estaba contento con su labor:

“Es la serie de la que estoy más orgulloso. Es preciosa y aprendí muchísimo con ella. Tenía muchísimas ganas de hacer la segunda temporada, pero este giro en el último momento por un tema de presupuesto que a mí no me afectaba, y quiero que esto quede claro, hizo que yo dijera 'no'. En ese momento tenía 29 años, ahora tengo 31 y unos valores bastante férreos para decir 'no', porque quiero y puedo. A mis compañeros les he deseado lo mejor”.

Edgar Vittorino cubre su hueco como Rubén Ramallo

Maxi Iglesias dejó claros sus buenos deseos a todos los compañeros y al equipo, centrando en el cambio empresarial su decisión de no seguir en Desaparecidos. La serie, que ahora lanza en abierto su segunda temporada que desde hace 10 meses está en la plataforma, estrenó por sorpresa en Amazon Prime Video su tercera tanda en octubre de 2022, y es que la plataforma sólo avisó una semana antes de la fecha escogida.

Como explica Mediaset, en la segunda temporada, los investigadores del Grupo 2 de la Brigada Central de Investigación de Delitos contra las Personas tratan de resolver nuevos casos y siempre siguen buscando a quienes se esfumaron repentinamente sin dejar pista alguna. Acudirán a la 'escena fantasma', el lugar en el que desaparecieron y donde no hay asesino ni cuerpo, y pondrán todos los medios a su alcance para intentar descubrir dónde están.

Edgar Vittorino, tras encarnar al implacable Freddy en Vivir sin permiso y sus papeles en La reina del sur y Vis a Vis, se incorpora como Rubén Ramallo, un joven de madre española y padre colombiano que ha vivido a caballo entre ambos países. Cuando era niño, perdió a su madre y tras pasar varios años en un orfanato colombiano fue enviado por su padre a España, donde fue criado por sus abuelos maternos en un humilde barrio del extrarradio madrileño. Tras pasar una dura infancia, vivió una adolescencia conflictiva y problemática, marcada por pequeños robos y actos de vandalismo. Carismático, sarcástico y seductor, el enigmático joven mantendrá diversos encontronazos con la inspectora Sonia Ledesma (Michelle Calvó), mientras guarda una estrecha relación con una banda de narcotraficantes.

Junto a él, siete nuevos actrices y actores se suman a la ficción: María Morales, Gloria Albalate, Andreas Muñoz, Cinta Ramírez, Abril Montilla, Matías Janick y Alfred Pico. El elenco sigue encabezado por Juan Echanove y Michelle Calvó y también integrado por Elvira Mínguez, Chani Martín, Amanda Ríos, Lucía Barrado y Diana Palazón. Begoña Álvarez (Águila Roja y SKAM) es la productora ejecutiva y directora principal de la segunda temporada de Desaparecidos.