Màximo Huerta ya tiene fecha de estreno en À Punt para su nuevo programa de entrevistas al estilo Bertín Osborne

Màximo Huerta estrena un nuevo programa, y lo hace en À Punt, la cadena autonómica pública valenciana. Se trata de La vida al Màxim, un programa de entrevistas que llegará el próximo 20 de mayo. El proyecto se conoció en el evento del 11 de enero en el que el canal adelantó sus novedades para 2023.

Será un formato semanal que se ubicará en la noche de los sábados a partir de las 22:00 horas. Un programa que promete ofrecer “vivencias, historias personales, momentos íntimos y experiencias singulares, hasta ahora desconocidas, de los invitados en un plató de televisión que ficciona la residencia del presentador”.

Entre algunos rostros que se sentarán junto a Màximo Huerta figuran la valenciana Inés Ballester, el actor Antonio de la Torre, la actriz alicantina Ana Milán, la investigadora y doctora Ana Lluch, el mago valenciano Jandro y el humorista Josema Yuste, entre otros.

El formato simulará como una fiesta en la que pasarán hasta “100 figurantes”, algo que la cadena define como un “auténtico Show de Truman”. Además, el escritor estará más que acompañado con tres personajes especiales, “Jau Fornés, el amigo del alma, encantador; Amparo Moreno, su madrina con un revelador pasado que le ha cambiado los pañales, y el vecino, un ser tan inocente como desconcertante que siempre acaba dando la nota”.

Màximo Huerta en À Punt

El presentador regresa así a la cadena autonómica tras haber dejado su puesto de presentador en el magacín de tarde Bona vesprada, programa que supuso la vuelta del escritor a la cadena autonómica. Fue en verano de 2022 cuando anunció que no regresaría al programa que comenzaría sin él una nueva temporada en septiembre.

“Confirmado. En otoño cambio de proyecto en la tele de À Punt. Salgo de Bona vesprada, donde he sido muy feliz y me he sentido en casa. Ahora sigo con la promoción de Adiós, pequeño (su libro) y muy pronto os contaré la maravilla de programa que presentaré”, anunció la noticia a través de un tuit en redes sociales. Ahora por fin el proyecto ya tiene fecha de estreno y podremos volver a ver a Màximo Huerta en la televisión valenciana a partir del sábado 20 de mayo.