Máximo Huerta tampoco presentará finalmente los programas diarios del Benidorm Fest 2023

Nuevos cambios en TVE en lo que al Benidorm Fest 2023 se refiere. Máximo Huerta, cuyo nombre estaba ligado al festival después de presentar la edición de 2022, y de ser anunciado como uno de los rostros de la entrega de este año, se ha caído finalmente del certamen.

El propio periodista es el que ha dado la noticia a través de un vídeo publicado en sus historias de Instagram: “No voy a estar en el Benidorm Fest 2023. Al principio sí, pero prefiero quedarme con el recuerdo del año pasado, que fue maravilloso con la grandísima amiga Alaska y la divertidísima e ingeniosa Inés Hernand. Lo guardaré como un gran recuerdo, pero este año no. Este año suerte a los siguientes. Suerte a los segundos. Un abrazo y os quiero. Así, todo resuelto”, ha explicado el valenciano.

El vaivén de TVE con Máximo Huerta

Lo cierto es que Máximo Huerta estuvo presente el pasado mes de septiembre en el acto en el que TVE presentó la actual temporada televisiva. El también escritor estuvo en el evento junto a Inés Hernand y fue presentado incluso (a través también de un grafismo) como 'Presentador del Benidorm Fest'. Unos meses antes, la cadena pública había anunciado el nombre de Mónica Naranjo como nueva presentadora estrella del festival y aseguró que Huerta y Alaska seguirían ligados al concurso.

Sin embargo, horas después de dicho acto de presentación, TVE aclaró unos detalles que no habían sido desvelados ante la prensa esa misma tarde. La corporación precisaba así que “tanto Maxim Huerta, como Inés Hernand y Alaska, presentadores del año pasado, estarán ligados a la nueva edición del certamen”. No obstante, añadían que el periodista y escritor valenciano y la cantante y presentadora de Cine de Barrio no asumirían labores de presentación en la gala, sino que tendrán otros encargos relacionados.

Huerta conduciría un programa diario en el access prime time que se emitirá durante la semana del festival, mientras que Alaska se pondría al mando de una gala especial de Navidad, que sí emitió La 1 en los primeros días de enero de este mismo año.

Finalmente, parece que algo ha pasado para que Máximo Huerta se caiga totalmente del Benidorm Fest. Este miércoles, durante la rueda de prensa del festival (a la que asistió verTele) en la que TVE presentó a sus nuevos presentadores (Rodrigo Vázquez, Mónica Naranjo e Inés Hernand -la única que repite-), Ana María Bordás, directora de Entretenimiento y Divulgación de RTVE, vicepresidenta del Comité de Televisión de UER y exjefa de la Delegación española en Eurovisión, declaró que “los presentadores del access y el post lo iremos desvelando poco a poco”. De momento, podemos confirmar ya que Máximo Huerta no será uno de ellos.