Mayka Navarro celebra el “pellizquito” que le ha tocado en la Lotería de Navidad: “Para tapar agujeros”

Patricia Pardo ha sido la encargada de presentar este jueves El programa de Ana Rosa, ya que la conductora titular del magacín matinal de Telecinco ha arrancado hoy sus vacaciones. El espacio de Mediaset ha iniciado su programación navideña retransmitiendo en directo el sorteo de la Lotería de Navidad, cuyo premio 'gordo' asciende a 4 millones de euros, 400.000 por décimo premiado.

En un momento dado, Pardo conectó con Barcelona, donde se encontraba Mayka Navarro para informar de cómo estaba transcurriendo la mañana en la Ciudad Condal. La reportera se desplazó hasta el Mercado de La Boquería, donde pudo hablar con varios camareros y empleados del mismo.

Mayka no revela cuánto le ha tocado

Mayka Navarro se encontraba especialmente feliz ante las cámaras de Telecinco y finalmente reconoció que le había tocado 'algo' en la Lotería. “¿Cuánto te ha tocado? No nos lo vas a decir, ¿no?”, se interesó la presentadora. “No, porque estas cosas no se pueden explicar... Un pellizquito para tapar agujeros”, añadió la catalana entre risas.

“Estamos ahora enfriando la botella de cava para celebrarlo”, siguió diciendo Navarro desde Barcelona. “Sí, la segunda [botella], ¿no?”, dijo con sorna Joaquín Prat. Mayka se mostró muy contenta porque le había regalado un mismo número a otro compañero del programa.

Cruz Morcillo, “enfadada” con Mayka Navarro

Cruz Morcillo aprovechó entonces para recriminarle a Mayka Navarro que a ella no se lo enviase. “A mí no me lo ha mandado y yo a ella sí se lo he mandado, siempre nos lo intercambiamos. Creo que es el de La Vanguardia, pero luego me enfadaré con ella porque ahora no está en condiciones de que me enfade con ella, está trabajando”, le reprochó la tertuliana.

La reportera pidió entonces la palabra para explicar qué había pasado: “Sergio Murillo y yo nos matamos muchas veces, pero por Navidad hacemos una tregua e intercambiamos números. Este año ha tocado el que yo le he mandado a él”, ha contado Navarro en directo. “Y tú, Cruz, no me has pedido número de La Vanguardia. Si no me pides, qué quieres que te haga, habérmelo pedido...”, añadió la periodista antes de despedir la conexión.