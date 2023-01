Mayka Navarro se defiende de las críticas por un directo en 'AR': “Manipularon un vídeo para atacar al programa”

Mayka Navarro ha salido al paso de las críticas que recibió a principios de año en redes sociales por una conexión en directo en El Programa de Ana Rosa. El pasado 2 de enero, la reportera se desplazó hasta el Mercado de la Boquería, en Barcelona, para comprobar si ya empezaba a notarse la medida que entonces había adoptado el Gobierno: bajar el IVA a los productos básicos de alimentación.

Joaquín Prat, a sus colaboradores de 'Ya es mediodía': "Aquí os habéis liado todos con todos"

Más

Entonces la periodista dijo que “no se ha notado porque mucho del género comprado se compró el año pasado”. De hecho, aseguró que “llenar la nevera para una familia tipo de cuatro miembros, y además llenarla de una manera austera, sin lujos” costaba “un 13% más caro, lo que significa unos 300€ más al año”.

Sin embargo, Mayka se llevó una sorpresa cuando Manolo, el frutero, le dijo que sus precios habían bajado. “¡No puede ser que todo el mundo en La Boquería me diga que ha bajado todo! ¡Voy a tener que cambiar de mercado!”, exclamó la periodista, cuya última frase fue la que despertó la polémica. Según ella, porque empezó a circular un vídeo en redes sociales con ese fragmento descontextualizado, lo que llevó a más de uno a pensar que lo que estaba buscando era un mercado que sí hubiera subido los precios, pues así podría cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo.

“Fue un vídeo manipulado para atacar al programa”

Pero esto, según Mayka, no se ajustaba ni mucho menos a la realidad. “Alguien se dedicó a montar un vídeo con partes de ese directo de tal manera que el resultado, si tú solo veías ese vídeo, el resultado no tiene nada que ver con lo que pasó en aquel directo. El resultado era un vídeo absolutamente manipulado. Manipulado con la intención de atacar al programa de estar en contra de la medida de bajar el IVA de los productos básicos. Esto no tiene nada que ver con lo que pasó aquella mañana”, explica en un vídeo publicado por la web del magacín de Telecinco.

¿Y qué pasó entonces? Pues que aquel directo de Mayka Navarro estaba directamente relacionado con el anterior, en el que la periodista fue a ese mismo mercado para hablar de los precios. Entonces habló con “Joan, el del pesado”, que le contó “que el pescado estaba tan barato que se le hizo cola”, tal y como contó en su directo del 2 de enero. De ahí que, tras escuchar cómo Manolo, el frutero, le decía que también había bajado los precios, la reportera exclamara aquello de “¡no puede ser que todo el mundo en La Boquería me diga que ha bajado todo! ¡Voy a tener que cambiar de mercado!”.

“Evidentemente, eso es un tono de broma y de risa que entiende todo el mundo salvo quien quiera ver ahí una maniobra del programa y de la presentadora contra el Gobierno... En fin, fueron furibundas las críticas”, asegura la periodista, que en ningún momento quiso poner en duda la medida del IVA: “¿Cómo iba yo a cuestionar eso? ¿Estamos locos?”.

Además, Manolo explicó que no había bajado sus precios por el IVA, sino “para que vuelva” su público, que ante la inflación está optando por comprar en fruterías más baratas y, según él, con productos de menor calidad. Además, Paqui, la quesera, aseguró en el directo de la discordia que ella no había bajado los precios -“de momento lo tengo igual que el último día. No he comprado y lo que ya tengo lo compré con el IVA”, dijo-, por lo que la conexión de Mayka Navarro recogió opiniones tanto de quienes habían bajado los precios como de quienes los habían mantenido tras la rebaja del IVA anunciada por el Gobierno.