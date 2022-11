El 'Mediafest' sufre una baja para la que ya tiene sustituto y anuncia sus próximas actuaciones musicales

El Mediafest Night Fever pierde a uno de sus concursantes justo después de haber anunciado una reformulación del formato para su tercera entrega, que se emitirá este viernes con el objetivo de intentar levantar sus audiencias.

El 'Mediafest' vuelve a sus orígenes y prescinde de las distintas disciplinas

La encargada de dar la noticia fue Maite Ametlla, miembro del equipo de dirección de Sálvame, que dio paso a Irma Soriano en directo para que pudiera explicar por sí misma su ausencia en el Mediafest.

“Estoy regular, porque como dice la canción de K-Narias, 'no te vistas que no vas'. Me he estado librando de coger el Covid, pero ayer di positivo y me ha pillado aquí en Jaén con mi madre”, explicó la periodista, que añadió sentir “mucha rabia y mucha pena” por no poder asistir este viernes.

Por su lado, Kiko Hernández no dejó pasar la oportunidad de lanzar una pequeña pulla a la andaluza en relación con la primera actuación de esta: “Te deseo de verdad una pronta recuperación, pero por como lo hiciste la primera noche, tampoco te vamos a echar mucho de menos”. Tras enzarzarse Soriano y Kiko Hernández en una breve disputa sobre el papel de la andaluza en el programa de talentos, Ametlla anunció al sustituto de esta, Víctor Sandoval.

“Soy el del Covid”, comenzó diciendo el madrileño en referencia a que la pasada vez que actúo fue porque María Patiño se contagió también de Covid. La conexión en directo fue aprovechada para sacar a relucir el tema de Belén Rodríguez, frente a lo que Sandoval afirmó no haber hablado con ella.

Las actuaciones de la tercera entrega del 'Mediafest Night Fever'

Además, también se dio a conocer la lista completa de las actuaciones musicales del Mediafest que tendrá lugar este viernes. Antes de darse a conocer la sustitución de Víctor Sandoval por Irma Soriano, quedó fijada la lista de espectáculos del 'especial divas de canto' de la tercera entrega del show, que quedaría así:

Anabel Pantoja y Selena : Deja que mueva, mueva, mueva

: Deja que mueva, mueva, mueva Víctor Sandoval y las K-Narias : No te vistas que no vas

: No te vistas que no vas Germán González y Azúcar moreno : Bandido

: Bandido Lydia Lozano y Las supremas de Móstoles : Eres un enfermo

: Eres un enfermo Ana María Aldón y Ainhoa Cantalapiedra : Viva la noche

: Viva la noche Jaime Nava y Natalia : Swallow

: Swallow Rasel y Shakira Martínez : Valió la pena

: Valió la pena Carolina Ferre y Helena Bianco: El puente

Sin embargo, con la presencia del nuevo aspirante que se une a los ocho participantes veteranos del Mediafest, al formato se le une una nueva novedad, y es que aquellos participantes que queden en los últimos tres puestos de la gala podrían ser eliminados. Conocido como “El reto”, el nuevo aspirante todavía sin anunciar podrá elegir a uno de los concursantes de esos tres últimos puestos para batirse en un duelo ante la audiencia, de forma que solo uno permanecerá en el concurso.