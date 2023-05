Mediaset anuncia que Jorge Javier Vázquez estará de baja temporal por prescripción médica

Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a aparecer en Telecinco desde el pasado miércoles 17 de mayo, y de acuerdo a Mediaset, estará aún un tiempo indeterminado sin volver por “prescripción médica”.

Sobera aclaró la inesperada ausencia de Jorge Javier Vázquez en la gala de 'Supervivientes' este jueves

El grupo ha comunicado que el presentador “causa baja de manera temporal por prescripción médica” y por lo tanto no aparecerá en las próximas entregas de sus programas en parrilla, Sálvame, que afronta sus últimas cuatro semanas, y Supervivientes. “Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación”, añaden en el comunicado.

Desde La Fábrica de la Tele, productora del magacín de las tardes, confirman a verTele esa misma versión sobre el estado del presentador y escritor catalán.

Por su parte otras fuentes a las que ha tenido acceso verTele explican detalles adicionales de la situación. Después de que el jueves 18 apareciese publicada una noticia en el que se aseguraba que Mediaset estaría preparando la liquidación del contrato de Jorge Javier Vázquez, este acabó en urgencias. Hay que recordar que la empresa ya desmintió de forma oficial dicha noticia, subrayando que era “rotundamente falsa”.

Desde verTele hemos preguntado a fuentes Mediaset por esta información referida al estado del presentador, si bien explican que no pueden emitir ningún tipo de comentario al tratarse de la salud personal de uno de sus trabajadores.

Una ausencia que llega a semanas del final de 'Sálvame'

La baja es particularmente sensible no solo por la importancia de Vázquez en la programación de Telecinco. Lo es también porque llega cuando falta exactamente un mes para el final de Sálvame, que dirá adiós a la audiencia el próximo 23 de junio.

Desde que trascendió la decisión de la cúpula de la operadora por finiquitar el espacio tras 14 años, y el salto de Ana Rosa Quintana a las tardes, los rumores e hipótesis sobre el futuro de la productora y de los principales nombres del formato han sido continuas. Cabe decir que la marejada pareció amainar en cierta medida el pasado miércoles 17, cuando se conoció que Mediaset había informado a La Fábrica de la Tele de su intención de encargarle nuevos proyectos. Esto esclarecía al menos el porvenir de la plantilla y evitaba la sombra del ERE en la empresa responsable de Sálvame.

No obstante, la baja de Vázquez se producía un día después, el jueves 18. Nada más comenzar la gala de Supervivientes 2023, era Carlos Sobera quien aparecía en plató y comunicaba el motivo de la inesperada ausencia. “Que sepáis todos en casa que se encuentra indispuesto, pero no pasa nada”, explicó el también rostro de First Dates sobre la sustitución.

Los compromisos habituales de prime time hacen que la presencia de Vázquez en las tardes con Sálvame sea reducida. Con todo, acostumbra a conducir el espacio martes y miércoles de forma habitual. Este martes, sin embargo, seguía ausente, quedando el magacín conducido por Adela González y María Patiño. Solo dos horas después de concluir la edición, Mediaset reacciona con esta información para atajar habladurías.