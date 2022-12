Mediaset anuncia que trabaja “en futuros proyectos” con Bertín Osborne tras el final de 'Mi casa es la tuya'

Mediaset se encuentra en un momento de cambios. El próximo mes de febrero, Paolo Vasile pondrá fin a su etapa como Consejero Delegado del grupo, cargo que recaerá, tal y como recogimos, en Alessandro Salem. El nuevo mandatario tendrá como objetivo principal intentar cambiar las tornas y levantar las audiencias de Telecinco, ya que Antena 3 lleva 13 meses consecutivos como la cadena líder de la televisión. En noviembre, el canal de Atresmedia anotó su mayor diferencia histórica respecto a su rival, segunda opción desde hace más de un año.

Se trata de una situación convulsa, dado que el grupo de Fuencarral se encuentra trabajando ya en la programación con la que intentará darle la vuelta a la situación a lo largo de 2023. A falta de confirmar los nuevos formatos y series que llegarán el próximo año, lo que ya se sabe es qué programa de Telecinco desaparecerá de la parrilla: Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne.

El jerezano, que aterrizó en Telecinco a comienzos de 2016, ha concluido ya su contrato con el grupo, por lo que no forma parte de la compañía: “Actualmente no mantiene relación contractual alguna con Mediaset”, declaran fuentes de la cadena a Semana. “Bertín Osborne ya no pertenece a Mediaset España”, añaden antes de aclarar que, pese a ello, tienen una “fluida relación con él y están trabajando en futuros proyectos”. Algo, esto último, que Mediaset ha confirmado este miércoles a través de un breve comunicado en Twitter, donde aseguran que “nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos”.

Respecto a las informaciones que están apareciendo sobre Mediaset España y Bertín Osborne, confirmar que nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos. — Mediaset España (@mediasetcom) 7 de diciembre de 2022

Las audiencias, la razón de su final

Según la citada revista, la caída en audiencias de Mi casa es la tuya, que en sus últimas entregas registró datos que se alejan mucho del éxito con el que llegó a Telecinco, convertido en una de las estrellas del canal, sería la razón principal por la que Mediaset ha decidido poner fin a este formato. Su entrevista con María Pombo apenas logró anotar un 8.2% de share. “La realidad es que llevaban tiempo trabajando intermitentemente, el programa se había convertido en un comodín para la cadena. Trabajaban cuando se requería, pero no existía ya una continuidad como en 2017 cuando hacían 36 programas de corrido”, explican.

Cabe señalar que, además, el equipo de Mi casa es la tuya, de la productora Proamagna, trabaja ahora para Antena 3 con El Novato de Joaquín Sánchez, un programa que, aunque ha caído bastante en audiencias respecto a su estreno, ha sido una de las revelaciones de la temporada. Su media hasta la fecha es del 20%, siendo la única apuesta de prime time en conseguir este curso colarse en ese selecto club.

Mientras tanto, Bertín Osborne espera su nueva oportunidad en la televisión nacional desde Andalucía, donde actualmente presenta El show de Bertín, formato que se emite a través de Canal Sur y Telemadrid.