Mediaset censura una pregunta a Tita Cervera en el 'Chester', y Risto avisa: “No estoy de acuerdo. Explicaré por qué”

Cuatro ofreció en la noche de este martes 24 de enero la segunda emisión de la nueva temporada de Viajando con Chester con Máximo Huerta y Tita Cervera. Una entrega que rindió bien en audiencias y que más que por las respuestas de los invitados, estuvo marcada por una pregunta del presentador a la baronesa que se usó para promocionar el programa, pero que finalmente no se emitió.

“¿Es Borja el padre tus hijas?”, cuestionaba a Cervera el también rostro de Todo es mentira en uno de los adelantos de la entrevista que la cadena utilizó para dar promoción a este segundo capítulo. “Las niñas tienen un padre”, respondía ella tras una pausa. La secuencia estaba previsto que pudiese verse al completo en el programa, pero Mediaset decidió eliminarla del montaje final en el último momento.

La explicación del grupo de comunicación a verTele es la siguiente: “Después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa cuestión, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores”. Además, también se ha retirado la pieza promocional de la web de Cuatro, y las publicaciones en redes sociales sobre el tema redirigen ahora a la portada de la sección del Chester.

Risto, contra la decisión de Mediaset

Una decisión que Risto Mejide no comparte, tal como manifestó este martes en sus redes sociales: “No estoy para nada de acuerdo con esta decisión”, escribió en Instagram junto a la noticia, en el momento de la emisión. El publicista explicará sus razones este miércoles en Todo es mentira.

La pregunta del presentador del Chester había causado expectación por el tema abordado, pues Risto cuestionaba directamente a la baronesa Thyssen si su hijo Borja es el padre biológico de las mellizas Guadalupe Sabina y María del Carmen, nacidas en 2006 vía gestación subrogada.

Tita Cervera también habló, y esto sí se emitió, sobre los vaivenes en la relación con su hijo, sobre todo desde que este conoció su mujer Blanca Cuesta. “A mi hijo lo quiero con locura. Lo he echado de menos. Pero si la vida es así qué puedes hacer”, dijo. “He sufrido mucho. Las madres siempre somos madres y siempre esperamos que haya un cambio. Soy una persona que soy positiva. Quizá algún día cambie”, añadió visiblemente emocionada.

“¿Eres una madre herida?”, le preguntó Risto. Tita, para quien el problema está en la gente “con otra mentalidad” que rodea a Borja Thyssen, respondió que sí: “Sí, pero prefiero no perderlo. Todas las madres somos así por los hijos. Es normal que cada uno elija su camino. Le he echado mucho de menos, le sigo echando de menos. Me hubiera gustado verle más a menudo”, zanjó.