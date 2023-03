Mediaset cierra un acuerdo con Movistar Plus+ para emitir en abierto hasta 20 partidos de la Europa League

Mediaset España vuelve a apostar por el fútbol europeo para reforzar su programación. El grupo de comunicación ha alcanzado un acuerdo con Movistar Plus+ para la adquisición de “los derechos de retransmisión de determinados partidos de la UEFA Europa League”, informa en una nota.

El Real Madrid gana el Mundialito en Telecinco (25.6%) pero deja indefenso a 'Pelé' ante los Premios Goya

Más

La primera emisión se ofrecerá este mismo jueves, con el encuentro de ida de los octavos de final que disputarán la Roma, a la que entrena el portugués Jose Mourinho, y la Real Sociedad. El partido será ofrecido a partir de las 18:45 horas tanto en Cuatro como en Mitele, y contará con la narración y los comentarios del equipo de Deportes de Mediaset España.

Mediaset vuelve a apostar por el fútbol

El pacto con la plataforma de Telefónica, poseedora de los derechos de la competición, contempla la retransmisión de seis encuentros de la actual temporada de este torneo, y otros catorce de la siguiente temporada de la misma competición. Con la operación pretende “enriquecer la oferta de contenidos del grupo para sus canales y su plataforma de contenidos digitales”.

Hay que recordar que hasta el momento Gol Play era el canal que venía ofreciendo partidos de la Europa League en abierto. La cadena de Mediapro no tenía anunciado ningún partido en su parrilla para la presente semana, por lo que está por ver si esta adquisición de Mediaset tiene efecto en su oferta o no, al tratarse de un acuerdo entre el grupo y Movistar Plus+.

En cualquier caso, vuelve a demostrar el interés del grupo presidido por Borja Prado por convertirse en casa del fútbol en abierto. Una idea, esta, que ya demostró con la compra del Mundial de Clubes 2022, que concluyó el 11 de febrero con la victoria del Real Madrid. La final del Mundialito en horario de tarde otorgó a Telecinco la emisión más vista de aquella jornada, marcada también por la ceremonia de los Goya en prime time, con 3.364.000 espectadores, el 25.6% de la audiencia.