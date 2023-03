Mediaset encarga una actualización de 'Territorio comanche' con Cristina Tárrega como presentadora

Mediaset sigue encargando y testando formatos, tanto series como programas, que puedan servir para que Telecinco supere su profunda crisis de audiencias y para que Cuatro salga de su estancamiento y aporte a los resultados del grupo, que también ha perdido su posición de liderazgo ante Atresmedia.

'Supervivientes', la tabla de salvación de Telecinco que luchará contra un tibio casting y el nuevo código de Mediaset

Más

En esa búsqueda intensa encabezada por la nueva dirección, el grupo está abriendo el abanico de posibilidades, y una de las últimas es una actualización de Territorio comanche que mantendría a Cristina Tárrega como presentadora tras la etapa inicial del mítico programa de Telemadrid que se emitió de 2006 a 2012.

Once años después de su final, como ha adelantado Rocco Steinhäuser y ha podido confirmar verTele, Mediaset ha encargado a la productora Unicorn Content (de Ana Rosa Quintana, en cuyo programa es colaboradora Tárrega) que presente un piloto del formato actualizado como talk show con entrevistas. Por el momento, y como otros tantos test que está realizando el grupo, el proyecto no está siquiera definido y no es definitivo, sólo se ha encargado este piloto.

El Territorio comanche original se convirtió en un emblema de esa Telemadrid de Esperanza Aguirre que desplomó sus audiencias por convertirse en un instrumento político al servicio del PP. Como late show, suponía un descanso de los contenidos de marcado corte político con charlas y entrevistas. Especialmente famoso, y a su expansión más allá de la autonómica contribuyó Ángel Martín en SLQH de laSexta, fue la sección de Cristina Tárrega con su colaborador Josemi Rodríguez Sieiro.

Cabe recordar que hace menos de tres años, en el 2020, Cristina Tárrega ya presentó un late show en Telecinco llamado Animales nocturnos. Sin embargo, se trató de un proyecto de branded (como acuerdo publicitario) que tuvo poca implicación por parte de la cadena, y que apenas emitió seis entregas durante el verano de ese año.