Mediaset y Fremantle anuncian un “acuerdo estratégico” que arrancará con el nuevo 'Got Talent: All Stars'

Mediaset España y Fremantle estrechan sus lazos de producción. El grupo televisivo y la productora han cerrado un acuerdo estratégico para continuar explorando la vía del entretenimiento.

Este incluye tres puntos fundamentales: un contrato de larga duración para Got Talent España, la puesta en marcha de la primera edición de Got Talent: All Stars; y el desarrollo y producción de nuevos formatos de entretenimiento familiar, siguiendo la línea de lo que fue Adivina qué hago esta noche.

Se estrecha la colaboración, en busca del entretenimiento familiar

La productora, también responsable de Pesadilla en El Paraíso, refuerza así su presencia en los canales de la compañía, siendo capital en su oferta de entretenimiento. Supone, además, una nueva decisión estratégica de cara al futuro del grupo, ahora liderado por Alessandro Salem como consejero delegado.

“Estamos muy contentos de emprender con Fremantle un nuevo recorrido con este acuerdo que consolida la relación, ya muy estrecha, entre ambas compañías y que se encamina hacia la consolidación por parte de Mediaset España de una oferta familiar en su parrilla de programación”, indica precisamente el CEO de Mediaset en el comunicado oficial.

“Estamos muy orgullosos de haber llegado a este acuerdo de colaboración con Mediaset España, que refleja nuestra excelente relación con el grupo. Gracias a él seguiremos creando y produciendo diversos proyectos de entretenimiento en los próximos años”, añade por su lado Andrea Scrosati, Group COO y CEO Continental Europe de Fremantle.

Más papel de 'Got Talent' con la edición 'All Stars'

Con la novena edición de Got Talent en fase de casting (y con la baja anunciada de Dani Martínez dentro del jurado), Telecinco se asegura la continuidad a largo plazo de su principal oferta de entretenimiento de los últimos años. Presentada por Santi Millán, este mismo mes se cumplen los siete años del estreno en la cadena, donde se ha mantenido como uno de sus programas más sólidos, incluso pese al bajón de las dos últimas ediciones, en línea con la crisis de resultados del canal.

Además, se potencia la presencia de la marca con la luz verde a la versión All Stars. España será así el primer país en Europa en ponerlo en marcha. El concepto de este Got Talent: All Stars, estrenado este mismo 2023 en Estados Unidos, es sencillo: los concursantes más destacados de la historia del formato -ganadores, finalistas, favoritos de los fans- y participantes de ediciones internacionales regresan al escenario del talent show a fin de encumbrarse como campeón de campeones. En la edición recién estrenada de NBC, se mantiene el equipo habitual del formato en los últimos años, con Terry Crews como presentador, y un jurado compuesto por Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum.

“Este acuerdo solidifica y potencia el alto grado de entendimiento que siempre ha habido entre ambas compañías y además, la aparición de un nuevo desarrollo de Got Talent contribuirá a engrandecer la marca”, afirma Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España.

En busca de un nuevo 'Adivina qué hago esta noche'

El objetivo es experimentar como ya ocurrió con el original Adivina qué hago esta noche, que más allá de su trayectoria en Cuatro logró una fructífera vida internacional con su adaptación en Estados Unidos, bajo el nombre Game of Talents, y en varios países europeos.

Este spin-off de Got Talent será también el primero de los nuevos proyectos abordados conjuntamente por las partes, tal y como recalca Nathalie Garcia, CEO de Fremantle España: “Además de reforzar la apuesta por Got Talent y, ahora, con la primera edición de Got Talent: All-Stars, seguiremos trabajando conjuntamente en el desarrollo y producción de nuevos proyectos”.