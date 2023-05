Mediaset no renovará 'Focus', también de La Fábrica de la Tele, al término de su primera (y última) temporada en Cuatro

Focus no continuará adelante en Cuatro. Mediaset ha decidido que no renovará el espacio de reportajes producido por La Fábrica de la Tele para el segundo canal del grupo.

La Fábrica de la Tele comunica finalmente a sus trabajadores que sí realizará un ERE

La noticia trasciende al hilo del comunicado de la productora del formato de un expediente de regulación de empleo (ERE) con su plantilla, ante la inminente desaparición de Sálvame y sus sucursales, al que se unía esta otra propuesta, según recoge 20minutos. Cabe decir que la de Focus no será una desaparición fulminante de la parrilla. “Focus concluirá al acabar su temporada”, recalcan fuentes de la productora a verTele.

Estas mismas fuentes explican que Mediaset incluso había renovado el programa por unas cuantas entregas más, algo que confirma la propia cadena. Una vez se emitan, Focus se acabará, quedando así en una única temporada en antena. Se desconoce el número de entregas previstas restantes, por lo que no hay una fecha concreta para el final del espacio.

Rápido descenso en audiencias tras un digno comienzo

Con el objetivo de volver para cubrir la vacante en el género de reportajes que dejó En el punto de mira, Focus llegó el lunes 6 de marzo con una ambiciosa identidad visual y prescindiendo de la figura del presentador ni plató, dando peso a la narración de los reporteros.

Carlos Arévalo es el director del formato, que tuvo un digno estreno, con el reclamo de las Flos Mariae: con un 6.4% de cuota y 711.000 espectadores, mejoraba la media de la cadena y también superaba en prestaciones a The Good Doctor. No obstante, no tardó en bajar sus cifras durante las siguientes, lo que dio pie a una importante reformulación: el principal, colocar como presentadora en plató a Ana Francisco, reportera de formatos como este mismo y otros como Todo es mentira.

No obstante, estos cambios tampoco han servido para relanzar Focus, que atesora una media del 4.1% de cuota de pantalla en las doce emisiones que lleva hasta el momento.

Datos de 'Focus'