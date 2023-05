Mediaset prepara 'Dos de los nuestros', un docureality al estilo 'road trip' con Edu Soto y David Fernández

Mediaset España y la productora Fremantle (Got Talent) preparan Dos de los nuestros, un nuevo programa de entretenimiento capitaneado por Edu Soto y David Fernández. El formato, que actualmente se encuentra en fase de preproducción y todavía no tiene cadena de emisión, plantea una aventura real de la mano de los dos cómicos, amigos íntimos desde hace años.

Piqué "ficha" por Mediaset: la Kings League y la Queens League se verán en Cuatro desde este sábado

Más

“Abandonados por sus respectivas mujeres, Edu Soto y David Fernández buscan consuelo el uno en el otro y deciden emprender juntos un viaje en furgoneta sin rumbo fijo, en busca de la felicidad y de nuevas experiencias”, apunta el comunicado emitido por Mediaset.

Así es 'Dos de los nuestros'

Dos de los nuestros, producido dentro del “acuerdo estratégico” alcanzado entre el grupo de comunicación y Fremantle, es un docureality en clave de humor con multitud de elementos del género travelogue.

Durante el programa, los dos protagonistas no solo recorrerán la geografía española buscando lugares que siempre han anhelado visitar, realizando actividades que siempre han querido practicar junto a personas apasionadas que les introduzcan en estas nuevas realidades, sino que aprovecharán los largos trayectos en furgoneta para hablar de sí mismos, recordar vivencias profesionales y personales y reflexionar sobre la amistad y los lazos que los unen.

Peregrinar al Rocío y unirse a una peña rociera, sumergirse en el yoga y el universo healthy y buscar destinos para avistar ovnis y vivir experiencias paranormales serán algunas de las actividades que incluirá la lista de 'cosas que hacer antes de morir' con la que Edu y David se embarcarán en este singular viaje, en el que vivirán divertidas anécdotas y al que en ocasiones se unirán amigos famosos de ambos.

Edu Soto y David Fernández, dos carreras con mucho en común

Más allá de su origen barcelonés, Edu Soto y David Fernández tienen muchas cosas en común. Ambos son cómicos y actores que se dieron a conocer, dentro de Catalunya, en el programa Una altra cosa, conducido por Andreu Buenafuente a principios de siglo en TV3. Después dieron el salto a la televisión nacional con el showman en Antena 3, donde triunfaron con papeles como El Neng y Rodolfo Chikilicuatre, respectivamente.

En los últimos años, los dos han participado con suerte dispar en formatos como Tu cara me suena (Soto quedó 2º en la 4ª edición, Fernández 8º en la 9ª), MasterChef Celebrity (6º en la 2ª edición y último en la 5ª, respectivamente) y LOL: Si te ríes pierdes (2º y 4º en la 1ª edición). Y ahora afrontan la aventura en común de Dos de los nuestros, que muy pronto dará comienzo en uno de los canales del grupo Mediaset España.