Mediaset resucita su reality de encierro 'Solos' un año y medio después

Mediaset comienza promocionar su reality en exclusiva para Mitele Plus, Solos. Tras un año y medio desde su última emisión, el 31 de agosto de 2021, el grupo televisivo vuelve a poner en marcha el formato que contó con hasta tres ediciones, la última bajo el título de Solos on the beach.

El programa que recibe a concursantes para aislarlos durante las 24 horas del día está de vuelta, así lo ha anunciado la cuenta oficial del programa por redes sociales, sin desvelar fecha de estreno, ni el primer concursante que entrará al pisito. “Atentos, vuelve el pisito más famoso, y con él vuelven los salseos, los juegos y la diversión”, comienza indicando la cuenta oficial del reality.

“¡Y la vecina ha recargado pilas estas vacaciones para que no podáis despegar los ojos de la pantalla!”, comenta el community manager de la cuenta del programa en el tuit de promoción.

💥 ATENTOS💥Vuelve el Pisito más famoso 😱 Y con él vuelven los salseos, los juegos y la diversión 😍



¡Y la Vecina ha recargado pilas estas vacaciones para que no podáis despegar los ojos de la pantalla! 😝



¡Qué ganas tenía de deciros esto! ¿Estáis preparados? 😏#VuelveSOLOS pic.twitter.com/gFnaQtaESl — Solos (@solosmitele) 20 de enero de 2023

Así es 'Solos', el reality de Mitele Plus

El formato que surgió durante la situación de pandemia, y por la necesidad de adaptarse a la nueva realidad, nació con la premisa de que el pisito sería ocupado por un solo inquilino. Una aventura que fue iniciada por Anabel Pantoja el 14 de septiembre de 2020, quién tan solo duró 8 días participando. A la inquilina le siguieron otros cinco concursantes en su primera temporada, la última Maite Galdeano, que puso fin a la primera etapa del concurso el 22 de enero de 2021, siendo la aspirante que más duró en la vivienda, 40 días.

Tras ello, el programa comenzó su segunda temporada el 25 de enero, tres días después de la primera, pero con algunos cambios. Lo fundamental era que los inquilinos ya no entrarían solos, sino que el pisito podría ser ocupado por más personas. La pareja conformada por Rafa Mora y Macarena fue la primera en empezar esta nueva versión del reality.

Hasta 32 concursantes llegaron a pasar por el pisito de Solos, un formato que aísla del exterior a sus inquilinos, que tan solo pueden tener alguna que otra visita de fuera, o realizar videollamadas. Por su parte, los subscriptores de la plataforma de pago podían observar a los habitantes de la casa durante las 24 horas, además, de decidir sobre sus actividades y acciones.

Un formato marcado por la interactividad de la audiencia y del concursante, y que en sus primeras temporadas estuvo ligado a las redes sociales con conexiones en directo y Lives en el perfil oficial del formato en Instagram, donde la protagonista podía interactuar con los seguidores. Además, de participar en retos diarios de TikTok que el concursante grababa en directo.