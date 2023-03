Mediaset intenta resucitar Cuatro tras años estancada y sin sello propio

El 2023 está siendo un año de importantes cambios para Mediaset, como ya analizamos. El grupo audiovisual está adoptando nuevas directrices principalmente centradas en Telecinco, la gran base de su negocio. Pero por fin parece haberse dado cuenta de que para volver a ganar la batalla a Atresmedia (que tiene su negocio más diversificado, no solo con Antena 3 sino también con laSexta a nivel generalista), no puede poner todos los huevos en la misma cesta, la de Telecinco.

Mediaset confía en Raúl Gómez para presentar un nuevo concurso con famosos 'a ciegas' en Cuatro

Por eso parece que uno de los nuevos objetivos de Mediaset es resucitar Cuatro. Hace ya 13 años que se produjo la fusión-absorción de la cadena inicialmente del Grupo Prisa, que en sus cinco años de existencia había logrado tener un sello propio con programas y presentadores reconocibles, y que conectaban bien con el público joven. En definitiva, se hizo un hueco y un espacio propio que ahora sí tiene laSexta (más orientada a la información), pero no Cuatro.

La “cadena roja”, obviamente por su color corporativo y no por connotaciones ideológicas, fue poco a poco perdiendo su identidad y convirtiéndose en un una “Telecinco 2”, con programas que explotaban el mismo universo de la cadena principal, además de pasar a ser un cementerio de apuestas fallidas de su hermana mayor: lo que no funcionaba en Telecinco, acababa en Cuatro.

Aunque el último ejemplo de esta política errónea es muy reciente (nos referimos a Para toda la vida: The Bachelorette), lo cierto es que el futuro de Cuatro parece más esperanzador. O al menos más “propio”, para recuperar ese espacio que un día tuvo bajo la dirección de Elena Sánchez, Fernando Jerez y Daniel Gavela. En los últimos días y semanas se ha anunciado ya una lista de formatos originales que no devolverán al canal a esa imagen, porque será distinta, pero que sí intentarán que tenga su propia personalidad y no siga estancada en unas audiencias en torno al 5%-5.5% (como los últimos cuatro años) ni pareciendo la “sala B” de Telecinco. Algo vital tanto para la cadena como para el grupo, si quiere lograr tener dos cadenas generalistas con audiencias diferenciadas como sí ha logrado Atresmedia con Antena 3 y laSexta.

Mediaset pone sus ojos en Cuatro

Este mismo jueves, Mediaset sorprendía al anunciar que Raúl Gómez presentará su nuevo concurso-reality con famosos de viaje, que todavía no tiene ni nombre. Sorprendía sobre todo por lo poco habitual que es que Mediaset destine un formato de presupuesto a su segunda cadena, tanto que habría que remontarse al año 2020 para encontrar un precedente similar, el de La isla de las tentaciones, que finalmente acabó en Telecinco y convirtiéndose en uno de sus emblemas. Cierto que por el camino podrían citarse otros ejemplos como Adivina qué hago esta noche o Los miedos de..., pero ninguno de ellos con esta concepción ni presentación.

Que Mediaset quiere impulsar las audiencias de Cuatro se demuestra más fácilmente con el acuerdo anunciado este martes alcanzado con Movistar Plus+. El fútbol, como en el caso de TVE, es un salvavidas para lograr audiencias aunque sea difícil rentabilizar la inversión por no haber tiempo para incluir publicidad. Eso es lo que espera, y lo que ya demostró este jueves, al emitir en abierto partidos de la Europa League, hasta 20 encuentros divididos en seis esta temporada y catorce la próxima. Y por supuesto, según el encuentro, con la posibilidad de que salte a Telecinco, pero con la idea inicial de emitirse en Cuatro para dar un empujón a sus datos.

También esta semana, en concreto el lunes, la cadena estrenó un nuevo programa para su prime time como es Focus. Otra nueva apuesta original, que llegó con buena acogida de audiencia aunque con polémica por las Flos Mariae, basada en los reportajes de actualidad que sirve para compensar a La Fábrica de la Tele tras las medidas que coartan a Sálvame, el Deluxe y Socialité; pero que sobre todo demuestra que Mediaset está poniendo más sus ojos en Cuatro.

En un futuro próximo, y como ya anunció en octubre de 2022, también llegará Maribañez. El peor equipo del mundo. Se trata de otro formato propio que sí hereda uno de los géneros más relacionados con Cuatro y que más éxito le ha dado en su etapa en Mediaset, el de las series-reality. En este caso en torno al mundo del fútbol, y con el fichaje de Cristóbal Soria como “coach” para intentar lograr que ascienda un humilde equipo de fútbol de Tercera División Andaluza.

Precisamente la cadena ya ha empezado a promocionar uno de sus remanentes del pasado como Mi gran bautizo gipsy, otro spin-off de Los Gipsy Kings tras El embarazo de la Rebe o Mi gran boda gipsy. Una apuesta “nueva” en parte pero que también se alinea en ese intento por recuperar el sello propio de Cuatro.

Porque lo novedoso que se sume a Cuatro no puede convertirse en un reemplazo de formatos clásicos que ya le funcionan. Jesús Calleja sigue siendo el gran referente de la cadena, especialmente con Planeta Calleja, pero el mayor ejemplo es Viajando con Chester, que tras muchos cambios y vueltas de tuerca, esta temporada está demostrando que con el formato original es como mejor funciona.

Mediaset también ha testado, con buenos comienzos pero desinflándose con el paso de sus entregas, dos docuseries como Sapo SA, Memorias de un ladrón (lanzada anteriormente en Amazon Prime Video) y El chófer de Ruiz Mateos (esta sí, formato original estrenado y emitido en Cuatro). Cierto que sus datos fueron de más a menos, pero incluso al final superaron la media de la cadena, y sobre todo demostraron que el grupo sigue buscando posibilidades para resucitar a su cadena.

La parrilla diaria, la verdadera necesidad

Todas las nuevas apuestas que hemos repasado están destinadas al prime time, sin rastro de una improbable apuesta por la ficción original. Pero el problema real de Cuatro es su parrilla diaria, su day time. Igual que Antena 3 volteó el liderazgo de audiencias conformando una nueva columna vertebral diaria (sobre todo con la incorporación de Pasapalabra, pero también gracias a Tierra Amarga, que se despidió este viernes), igual que Telecinco sufre desde que perdió el dominio de Sálvame y a Pasapalabra, e igual que La 1 de TVE está iniciando su recuperación desde la tarde con La Promesa, El Cazador y Aquí la Tierra; el siguiente paso lógico con Cuatro sería replantear su parrilla.

El canal de Mediaset no disputa su mañana, dejándosela a reposiciones de Heldt y Alerta Cobra hasta que a las 13:15 horas da comienzo En boca de todos, el formato de actualidad presentado por Diego Losada que pese a no alcanzar las audiencias necesarias, sí parece encajar en los planes de la nueva Mediaset. Tras el microespacio dedicado a Deportes Cuatro, que en su día fue santo y seña de la cadena, la tarde es para Todo es mentira y Cuatro al día, sin que ninguno alcance el 6%. A última hora de la tarde, y en access, su mejor baza siempre es First Dates, que en realidad suele estar simplemente en torno al 7%.