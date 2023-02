Mediaset revisará su modelo organizativo tras la fusión con MFE pero sin traslado de directivos o empleados

Media For Europe (MFE) no contempla “ningún traslado de empleados y directivos” tras la consumación de la fusión con Mediaset España, cuya votación está prevista en la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el 15 de marzo en Madrid.

A 31 de diciembre de 2022, el Grupo MFE contaba con 4.861 empleados, de los cuales 1.537 corresponden al número de trabajadores en España. Así lo ha comunicado el grupo de comunicación este martes a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), a la que ha detallado que las operaciones y actividades de producción permanecerán en los respectivos países, es decir, Italia y España.

Se revisará el modelo “para una toma de decisiones ágil”

En el documento en el que explica sus objetivos estratégicos y operativos tras la fusión, Media For Europe sí reconoce que “se revisará el modelo organizativo y operativo” del grupo, “tal y como se ha venido haciendo en los últimos años, con el fin de capturar nuevas oportunidades de crecimiento, permitir una toma de decisiones ágil y una mayor responsabilidad”.

Según señala en el documento al que ha tenido acceso Europa Press, una estrategia operativa integrada y la toma de decisiones centralizada a nivel de MFE, junto con una presencia paneuropea, “beneficiarán al Grupo MFE y abrirán nuevas opciones de negocio para aprovechar las ventajas de ser el primer agente en dar este paso en el entorno de los medios de comunicación”.

Los objetivos de la fusión

Por otro lado, las acciones de Mediaset España, y la participación que tiene esta en la compañía en la alemana ProSieben, pasarán a una “sucursal” de MFE situada en España e inscrita en el registro mercantil de Madrid. “La sucursal en España es necesaria para aplicar a la fusión el régimen de neutralidad fiscal previsto y permitido bajo Derecho español”, ha subrayado.

Tras la operación, MFE prevé convertirse en un grupo mediático “más grande y diversificado con acceso a una audiencia combinada de más de 100 millones de espectadores para competir mejor con los operadores mundiales”.

Además, considera que “la plena alineación de intereses” entre los accionistas de MFE y Mediaset España “permitirá un enfoque coordinado y, en consecuencia, más eficiente de las inversiones en contenido local y tecnología, reduciendo la duplicación de inversiones y permitiendo un uso más eficiente de los recursos financieros”.

Documento de exención sobre las nuevas acciones

“El Grupo MFE dispondrá de mayores recursos financieros para aumentar las inversiones en los mejores contenidos locales y la mejor experiencia de visionado en todas las plataformas (lineales y no lineales) tanto en Italia como en España”, ha manifestado la compañía, que estima de forma preliminar unas sinergias de unos 55 millones de euros anuales a nivel de resultado neto de explotación (Ebit) con la fusión.

Por otro lado, Media For Europe ha informado sobre la publicación de un documento de exención en relación con las nuevas acciones que debe emitir y entregar como parte de la fusión por absorción de Mediaset España (como sociedad absorbida) por Media For Europe (como sociedad absorbente). Este, se remarca, “no ha sido revisado ni aprobado por ninguna autoridad” ni en Países Bajos ni en Italia ni en España. No obstante, ha sido elaborado por MFE de conformidad con los requisitos del Parlamento Europeo y del Consejo.