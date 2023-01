Una médica ofreció un diagnóstico al mal de Jorge Ponce y reivindicó la sanidad pública entre aplausos

La sección de Jorge Ponce en la entrega de La Resistencia de este miércoles fue muy distinta a las habituales. Aunque con el mismo humor de siempre, acabaron haciendo una inesperada reivindicación por la sanidad pública que aplaudieron todos.

Broncano producirá la vuelta de 'El castillo de Takeshi' a España, con voz de Ponce y su mítico dúo de narradores

Más

Todo empezó cuando el colaborador se sentó en el sofá para explicar que tenía picores “subcutáneos” en las espinillas, que había pedido hora para el médico y le habían dado “para 2048”. Por lo que preguntó al público si había algún profesional de la medicina entre ellos.

Acabó saliendo una médica del Hospital Gregorio Marañón que le advirtió que le haría preguntas personales, si quería un buen diagnóstico. El colaborador accedió y ella pidió información sobre si es hipertenso, colesterol, enfermedades importantes, medicación, azúcar, operaciones, fiebre, catarros, molestias al orinar y hasta el nivel de estrés.

Pasan los años y todos crecemos. Las preocupaciones son otras. La sección de Ponce hoy podría estar perfectamente en Saber vivir. Que le pican las piernas. pic.twitter.com/158IPoLdP1 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 25 de enero de 2023

Tras aunar todos esos datos pidió ver la espinilla y descubrió la marca de los calcetines: “Un edema no creo, si no tiene ninguna enfermedad cardíaca, pero la marca del calcetín podría ser un síntoma de insuficiencia venosa que eso sí que pica”, diagnosticó. E incluso le ofreció el tratamiento: “Hay que hacer deporte. Andar. Tratarte la tensión y el colesterol”, aseguró.

Ponce agradeció la cita médica televisiva, que no le habían dado en un hospital y le preguntaron a la médica si quería aprovechar para reivindicar. Una oportunidad que no desperdició: “Reivindico que nos den recursos en el hospital, personal, que nos ayuden en algo... Estamos con la intención de curar a a la gente y no nos dejan”.

Por una sanidad pública digna y de calidad pic.twitter.com/jNSxgYLtk6 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 25 de enero de 2023

Y añadió: “Hay muchos pacientes, muy poca gente trabajando, muy poca estructura y es que también somos personas y necesimotas nuestro tiempo libre. No pueden abusar de nuestra vocación de esta manera”, zanjó ante el aplauso del público, presentador y colaborador.