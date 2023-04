'Ya es mediodía' cubre el hueco de Alba Carrillo con el fichaje de Irene Junquera

Alba Carrillo ya tiene quien la sustituya en Ya es mediodía. Irene Junquera se ha incorporado esta semana a la disciplina del magacín, para sumarse a la tertulia Fresh que centra la última media hora de emisión.

Mediaset sorprende: compra 'Me resbala' tras su etapa en Antena 3 y elige a Lara Álvarez como presentadora

Más

“Se incorpora y lo celebramos”, decía Joaquín Prat al darle entrada este lunes a la periodista deportiva, que comenzaba su periplo en el formato de Unicorn Content con una escaleta donde lo futbolístico también se hacía notar. No en vano, a tal efecto estaba Ricardo Reyes, de la redacción de Deportes Cuatro, presente: tanto las novedades en el caso de Dani Alves, que declaraba por segunda vez ante el juez; como lo relativo al divorcio de Hiba Abouk y Achraf Hakimi, acusado este último de agresión sexual.

Este martes, cabe decir, no ha estado presente en la mesa dedicada a la crónica social. En cualquier caso, Junquera se encuentra ocupada con la presentación de su primera novela, Todo el tiempo que nos queda. Además, colabora en Radio Marca.

'El desmarque de Cuatro', lo último en Mediaset

Se trata de una nueva oportunidad profesional para la madrileña en Mediaset. Procedente de Atresmedia, fichó hace ahora cinco años, en 2017, por Telecinco para copresentar All you need is love... O no, junto a Risto Mejide, que no pasó de una temporada. Un año después participó en el efímero Ahora, la Mundial, tertulia de acompañamiento del campeonato del mundo de fútbol que condujo Prat. En 2019, acabó convirtiéndose en concursante de la última edición emitida de Gran Hermano VIP.

Volviendo a sus raíces deportivas, desde 2020 ha formado parte de El desmarque de Cuatro, tertulia emitida en el segundo canal, por lo que seguía siendo un rostro de la casa.

Alba Carrillo se queda fuera de 'Ya es mediodía'

Un rostro de la casa, demás, que permite cubrir el vacío dejado por Alba Carrillo, cuya salida se conocía en la misma jornada del debut de Junquera. La modelo, colaboradora estrella de Ya es mediodía desde sus comienzos, no volverá al programa después de que no se renovase su contrato con la productora, tal y como recogimos.

verTele ya preguntó sobre el motivo por el que no se le ha renovado el contrato, fuentes de Unicorn Content no dieron ningún tipo de explicación. Sin embargo, según ha sabido este medio, la decisión ha sido fruto de un acuerdo en consenso entre la cadena y la productora. Esto viene a confirmar lo que había publicado La Razón, aunque en este caso sería por distintos motivos a los que expresa el citado medio, pues no formaría parte de la política de vetos emprendida por Mediaset en sus programas.