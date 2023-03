'Ya es mediodía' recuerda la opinión de Alessandro Lequio en 2011 y 2017 sobre la maternidad subrogada

La maternidad de Ana Obregón por gestación subrogada ha vuelto a ser tema central de este jueves 30 de marzo en los magacines de Telecinco, El programa de Ana Rosa y Ya es mediodía, de nuevo con Alessandro Lequio como protagonista. Si el colaborador italiano optó por guardar silencio el miércoles con el respeto de sus compañeros, las cosas han cambiado apenas unas horas después.

Alessandro Lequio se inhibe en 'El programa de Ana Rosa' de hablar de Ana Obregón: "Sé que me vais a respetar"

Más

Principalmente en el segundo de los programas, el que conduce en solitario Joaquín Prat, que ha recurrido al archivo de Mediaset para recuperar cuál era la opinión de Lequio sobre los vientres de alquiler en 2011 y 2017, cuando saltaron las noticias de las paternidades de personalidades como Miguel Bosé o Cristiano Ronaldo por esa práctica que es ilegal en España.

“De la gestación subrogada hemos hablado y opinado en diversas ocasiones. Yo he opinado y hablado en diversas ocasiones, pero para mí hoy no es el día para hacerlo porque se entendería en un único sentido, y sería absurdo”, dijo el exmarido de Obregón este miércoles 29 en AR, evitando contar su parecer sobre el método que ha elegido la presentadora para ser madre de una niña a sus 68 años.

“Por una cuestión de respeto y el vínculo que ha tenido y tiene con Ana Obregón, no ha querido pronunciarse al respecto de esto. Pero sí se pronunció en otros casos de gestación subrogada”, ha recordado Prat este jueves en Ya es mediodía. Sólo 24 horas antes, en un programa de la misma productora y cadena, Lequio había pedido respeto a sus compañeros por su silencio y el conductor le había dedicado un bonito mensaje de agradecimiento, como recogimos.

Las críticas de Lequio a la gestación subrogada

En el vídeo recogido por YEM este jueves queda clara la postura de Alessandro al respecto, pues tanto en 2011 como en 2017 criticó la práctica y puso el foco sobre las mujeres gestantes.

“Veo una hipocresía: los mismos que aplauden a las madres de alquiler luego se escandalizan cuando una madre vende a su hijo. Para mí las dos cosas son lo mismo, es renunciar a tu hijo a cambio de dinero. Una madre de alquiler es una mera incubadora y vende a sus hijos”, dijo al comentar la noticia sobre la paternidad de Miguel Bosé.

Unos años después, se mostró crítico con la decisión de Cristiano Ronaldo por lo mismo: “Tener hijos por vientre de alquiler no es un proceso normal. Y no lo digo por el que los compra, lo digo por el que los vende. No me creo que no se cree un vínculo entre esa madre que está gestando y el bebé”, comentó.

Lequio, en 'AR': “Me están contando cosas de las que no estaba al tanto”

El propio Alessandro Lequio ha vuelto a ser preguntado en El programa de Ana Rosa sobre detalles de la gestación subrogada de Ana Obregón. Y mientras el miércoles guardó silencio, este jueves sí ha hablado algo más acerca del proceso y de su conocimiento.

“Yo lo sé todo”, se limitó a decir el día antes. Ahora, ha matizado: “Ayer dije que lo sabía todo, pero todo todo no (...) Me están contando cosas de las que no estaba al tanto. Mi conocimiento llega hasta cierto punto”.

Ana Rosa Quintana ha contribuido a encajar algunas piezas: ha dicho que su colaborador conoció las intenciones iniciales de su ex, pero que estuvo un tiempo sin saber los avances. “Hay un salto de tiempo y ya conoces que hay una mujer embarazada, y que Ana Obregón va a ser la madre. Hay otro trámite intermedio que no conoces”, le ha dicho. “[En ese tiempo] Estoy absolutamente sin saber nada”, ha confirmado Lequio, que ha dicho que “mi conocimiento de toda esta historia fue reciente”, y que todo lo que está conociendo ahora es por boca de la propia Ana.

En un momento del programa, Ana Rosa ha preguntado a su compañero cómo está viviendo él todo esto, sobre todo por el hecho de que vuelva a hablarse del fallecimiento de su hijo Alex. “¿Todas estas noticias a ti ahora te están removiendo?”, le ha cuestionado. “Sí, por supuesto. Tú sabes que mi bandera siempre ha sido y seguirá siendo el silencio. Somos distintos, Ana y yo vivimos las situaciones de una manera distinta”, ha respondido el colaborador.

El italiano se ha emocionado: “La gente que me conoce sabe la relación que yo tenía con mi hijo y puede entender cómo estoy”, ha dicho compungido. “Está aquí sentado y no podemos olvidarnos de que es el padre de Alex, y el que no ahondemos en eso no quiere decir que no lo esté viviendo. Sabemos que está sufriendo”, ha apuntado la presentadora.

Lequio señala al 'entorno' y Ana Obregón le desmiente

El 'conde' también ha aprovechado la intervención para criticar al entorno de Ana Obregón por las filtraciones, pues no se cree que la 'pillada' haya sido casual. “Ella sabe que de mí no ha sabido nada, pero tiene un entorno que hablan más que...” (...) “¿Tú te crees que Raúl o Susana Uribarri no sabían nada? Cualquiera de los que están a su lado, ¡todos hablan!”, ha exclamado, haciendo el gesto de una peineta.

De hecho, Lequio ha asegurado que el tema ya era vox populi, y no por él: “Esta señora [Cristina Tárrega] hace tres semanas me preguntó si sabía algo de esto porque alguien se lo había contado. ¡Dejad de mentir!”.

A estas palabras de su ex ha respondido Ana Obregón a través de sus redes sociales, como ha recogido poco después Ya es mediodía: “Quiero dejar claro que mis amigos del alma no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron”, ha escrito la presentadora en una publicación de Instagram.