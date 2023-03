Melani Olivares comparte su despedida de 'Amar es para siempre', que anuncia la incorporación de un nuevo personaje

Amar es para siempre se enfrentará próximamente a una despedida complicada para los espectadores más fieles. Melani Olivares, quien durante los últimos meses ha sido una de las estrellas del serial de Antena 3, ya ha rodado el adiós de su personaje mientras la ficción da la bienvenida a uno nuevo, interpretado por Fernando Coronado.

La actriz catalana, que se incorporó el pasado septiembre como fichaje de renombre para la temporada 11, ha compartido con sus seguidores imágenes de sus últimos momentos en el set. “No me gustan las despedidas, por eso he tardado 5 días en subir este vídeo”, comienza diciendo en un emotivo post que acompaña con varios vídeos.

En el mensaje, Olivares hace balance de “8 meses de trabajo frenético, pero con todo el amor y más que podía esperar”, y agradece a sus compañeros delante y detrás de las cámaras todo el cariño que le han dado durante su etapa en Amar.

“Gracias a todo el equipo por el esfuerzo, el talento y la dedicación”, dice, al tiempo que dedica unas líneas especiales a dos compañeros: a su “prima” Itziar Miranda “por sostenerme, cuidarme y enseñarme tanto” y a Jorge Bosch, a quien “amaré siempre”.

“Os dejo con el corazón llenito de amor y me teletransporto al S.XVI. Nieves Sanabria estará siempre conmigo como todos vosotros”, concluye Melani Olivares.

Un nuevo personaje en 'Amar es para siempre'

En paralelo a esta despedida, a la que los espectadores se enfrentarán más adelante en las tramas, Antena 3 ha anunciado la incorporación de un actor que ya ha aparecido en pantalla. Se trata de Fernando Coronado, que llega a Amar es para siempre para interpretar a Vicente Berrocal.

Precisamente ese personaje, el dueño del club social Los Berrocales, ha compartido sus primeras escenas con el de Melani Olivares, con quien vive “una noche de pasión y desenfreno”. Ha ocurrido en el episodio de este jueves 30 de marzo, donde Vicente ha sorprendido a Nieves invitándola una copa y se han dejado llevar.

Tal como detalla la cadena, Vicente Berrocal es un hombre de 50 años del que los espectadores habían oído hablar, pero al que todavía no habían puesto cara. Es socio de Marcelino y Ricardo en el club social y por ellos sabemos que es viudo y tiene una reputación intachable.

Su personaje promete poner patas arriba la vida de Nieves y pronto los fans de la ficción descubrirán la verdadera faceta de este misterioso empresario.