El mensaje antibélico de Croacia tras clasificarse para la final de Eurovisión: “En la guerra no hay ganadores”

La primera semifinal de Eurovisión 2023 nos dejó la clasificación de diez países para la gran final del sábado. Entre ellos, Croacia, que pasó de ronda gracias al tema Mama ŠČ!, de la banda de punk rock Let 3. Una canción “antibélica” y “estúpida, pero muy inteligente”, según el vocalista del grupo, Zoran Prodanović. De hecho, él y sus compañeros se presentaron en el escenario M&S Bank Arena de Liverpool como versiones paródicas Hitler o Stalin -bigotes y trajes incluidos- e incluyeron falsos misiles en su actuación para denunciar, con extravagancia y una canción de lo más pegadiza, los sinsentidos de la guerra.

Un mensaje que Prodanović también proclamó en la rueda de prensa posterior a la semifinal, ya con su billete a la final asegurado. “De alguna manera es una canción antibélica porque creemos, y estamos seguros de ello, de que no hay ganadores en las guerras. Todo el mundo es una víctima, así que, por favor, parad las putas guerras en cualquier lugar y en cualquier momento”, declaró ante los aplausos de la prensa y el resto de finalistas allí presentes.

Poco después dejó otro de las frases de la noche al decir que “en la guerra no hay ganadores y en el Festival de Eurovisión no hay perdedores”. Con ella no sólo amplió su discurso antibelicista, sino que también mostró su apoyo a los países eliminados en la primera semifinal: “No sois perdedores, sois nuestros amigos”.

A todo esto, el cantante también lamentó los “malos días” que está viviendo Ucrania por la guerra de Rusia, a la vez que dijo estar “triste” porque el conflicto haya impedido a los ucranianos organizar este año el festival. Además, el representante croata se mostró convencido de que el pueblo ucraniano apoyará el sábado su canción. De hecho, Prodanović lució un traje azul y amarillo durante la alfombra turquesa en señal de apoyo a la gente de Ucrania. Un gesto que, unido a la canción, resumen la filosofía del grupo: “Tratar de hacer de este mundo un lugar mejor para todos”.