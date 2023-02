El mensaje directo de Agoney a Malbert en su discurso contra el odio: “Es a ellos a los que hay que reeducar”

Agoney ha sido el gran protagonista de la primera semifinal del Benidorm Fest, donde ha arrasado con 161 puntos y ha empezado a desmarcarse como el favorito de la edición, a falta de conocer los seleccionados de la segunda semifinal. Pero el canario no solo ha dado que hablar por su show sobre el escenario, sino también por su discurso en la rueda de prensa posterior a la gala de TVE, a la que ha asistido verTele.

Benidorm Fest 2023: Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara, primeros cuatro finalistas

El artista ha aprovechado el encuentro con los medios para lanzar un mensaje directo a Malbert, polémico influencer y TikToker que ha sido muy crítico con su propuesta y que ha centrado la conversación en torno al festival en las últimas semanas, y a quien ha acreditado la televisión pública para cubrir el evento.

Preguntado en rueda de prensa por cómo se prepara para recibir comentarios de haters, Agoney ha sido claro: “Yo no me tengo que preparar para nada, a los que hay que educar son a ellos. De hecho, aquí tenemos por el fondo a un especialista en hate. ¿Malbert, estás por ahí? Lo vi por ahí antes”, ha comenzado diciendo mientras la buscaba entre los periodistas asistentes.

“Él es especialista en hate, y es a ellos a los que hay que reeducar, es a ellos a los que hay que dar una lección y decirles que a la gente que se sube ahí [al escenario] hay que respetarla. Yo por mi parte quiero dejar claro que no le voy a dar voz a esa gente, ya está”, ha añadido, recibiendo el aplauso de los presentes.

La historia se remonta a cuando Agoney participaba en OT 2017, donde ya recibió hate de este influencer. En esta ocasión las críticas no solo han llegado de sus vídeo reacciones, sino también de un programa en formato podcast al que de hecho, acudieron de invitados algunos de los participantes y que generó cierto revuelo por las opiniones sobre Quiero arder de Aritz y el propio Malbert.

El aludido, que no estaba en ese momento presente, ha respondido a través de su perfil de Twitter: “Hoy es tu momento, disfruta de tu merecida victoria. Y como buen artista que eres, espero que aceptes que no puedes gustar a todo el mundo y no por eso se le debe llamar hate (...) No me tengas tanto en tu cabeza vaya a ser que te desconcentres”.

Y no me tengas tanto en tu cabeza vaya ser que te desconcentres amor. Ojalá algún día seas capaz de decir todo lo que dices de mi fuera de cámaras, a ver quien es el especialista en hate. — MALBERT (@ItsMalbert) 1 de febrero de 2023

En otra pregunta formulada en rueda de prensa, el ya finalista del Benidorm Fest 2023 también ha lanzado otro mensaje sobre la toxicidad de las redes sociales y las críticas que recibe. “Lugares para el colectivo hay pocos, pero cuando uno se expone exponencialmente en TV deja de ser un lugar seguro. Me sorprende que se me siga insultando por cómo soy, cómo visto y a quién amo. Me asusta que eso venga de personas del colectivo y eso quiere decir que necesitamos educación. No hay otra”.

Más allá de este tema, Agoney también se ha mostrado feliz por su victoria en la semifinal y su pase a la final, y ha prometido algún cambio a nivel vocal en su actuación. “El sábado se empieza de cero, de favorito nada. Volver a empezar y volver a trabajar para dar el mejor espectáculo”, ha declarado sobre su condición de favorito.

Alice Wonder, sobre su baja puntuación en el demoscópico: “No lo he entendido”

La segunda clasificada de la semifinal 1, Alice Wonder, también se ha mostrado satisfecha con su actuación, y también tiene el reto de mejorarla de cara a la final del sábado: “Voy a intentar que en la final el stage sea un poco más mío. Como Agoney, que lo barre y lo friega. No sé cómo voy a recuperar las ganas, pero el trabajo vuelve al cero y toca picar piedra”, ha dicho ante los medios.

“Por mucho que te lo imagines, la vida real siempre es un shock. El momento es único y he notado que es algo nuevo para mí, pero a la vez como si siempre hubiera estado. De repente han desaparecido las cámaras y ha sido bonito”, ha agregado sobre su Yo Quisiera.

Además, la artista ha confesado no tener muy claro el sistema de votación, al tiempo que ha admitido su sorpresa por recibir solo 15 puntos del voto demoscópico, la segunda menos votada por esa representación del público. “No he entendido qué tipo de jurado es cuál. Cuando me han tocado los 15 puntos me ha sorprendido el abucheo del público, para bien, y lo agradezco. La diversidad de opiniones dentro de España es magnífica. Lo acepto con deportividad. No lo he entendido muy bien, pero lo acepto”.

Fusa Nocta y Megara, directos a la final

El cuarteto de clasificados lo han cerrado Fusa Nocta y Megara, que también han reaccionado en la rueda de prensa a su pase. En el caso de la primera, que llegaba a la gala de este martes como una de las grandes favoritas, ha hablado de sus sensaciones y sus aspectos a mejorar.

“Siempre veo que puedo hacer mucho más. En el ensayo de esta tarde he estado mucho más nerviosa, y siento que en otros ensayos lo he hecho mucho mejor. Tenía muchas ganas de soltar todo esto y eso me ha puesto más nerviosa. He acabado contenta. Estoy bien, pero puedo hacerlo mucho mejor y espero poder hacerlo así en la final”, ha dicho la intérprete de Mi familia.

La banda de rock, por su parte, se ha mostrado satisfecha por representar a ese género musical en un evento como la final del Benidorm Fest: “Hemos cumplido el objetivo con el que veníamos, que era expandir el mensaje de que el rock es algo muy diferente a lo que muchos tienen en la cabeza. No somos gente agresiva que rompe cosas. Ese mensaje ha calado, y qué placer ser nosotros los que hayamos lanzado eso”.