El mensaje de Julia Otero a los que “presumen” de no ver la televisión en su regreso a TVE

Julia Otero regresó este martes 17 a TVE nueve años después con el estreno de Días de tele, un programa sobre la historia del país a través del medio de comunicación. Un medio que la periodista quiso reivindicar en su discurso de apertura.

'Días de tele' devolvió a TVE el brillo de Julia Otero y desmintió dos de los grandes bulos de nuestro país

“Espero que esto de la tele sea como lo de ir en bicicleta, porque tiempo he tenido para que se me olvide cómo se hace esto”, comenzaba diciendo en su monólogo durante el primer minuto, donde explicaba que el programa serviría “para recordar cosas que no hemos olvidado”.

“La TV ha cambiado mucho, y nosotros con ella”

En este “viaje sobre nuestra vida, que comienza con un acto tan sencillo como sentarnos juntos a ver la televisión”, se recordarán “historias televisivas que nos han marcado incluso para bien”, señalaba. Pero haciendo hincapié en el presente, bajo la premisa de que este no es un formato nostálgico. “Esto no va de nostalgia. La televisión ha cambiado mucho, y nosotros con ella”.

“La tele que hemos visto seguro que explica una parte de cómo somos hoy. Este es un programa dedicado a todos que como nosotros no pueden entender la vida sin la televisión. Hasta los que presumen, que los hay, de no verla sufren o disfrutan de la influencia poderosa de la televisión”, dijo como colofón antes de dar la bienvenida.

Buen debut de 'Días de tele' en audiencias

En su primera entrega, Días de tele dio una alegría a TVE en términos de audiencia, con un 11.5% de share y 1.095.000 televidentes. Un registro que le permitió rendir muy por encima de la media de la cadena pública durante la jornada del martes (9.5%) y durante lo que llevamos del mes de enero (9.3%).