'Todo es mentira' reprueba la respuesta “miserable” de Vox a su debate, y se ilusiona con una visita de Pedro Sánchez

Un día después de proponer un debate “cara a cara” a Yolanda Díaz (SUMAR) y Santiago Abascal (Vox), Todo es mentira ha mostrado la reacción del partido de ultraderecha a tal invitación. No ha sido la más efusiva.

Para formalizar la oferta, un equipo del formato presentado por Risto Mejide se personaba en la sede de Vox, con una carta que esperaban entregar a Santiago Abascal. El programa satírico de Cuatro conectaba en directo para ver el momento de la entrega. Aprovechando la salida de dos militantes, le han ofrecido a estos la carta. Sin embargo, la actitud de estos ha sido un tanto extraña, riéndose de la reportera.

“Han doblado nuestra invitación, que la hemos traído presencialmente. Nos lo hemos tomado muy en serio. La han doblado y se la han llevado, riéndose y diciendo que en nuestro programa todo es mentira. No sé que decir, lo habéis visto”, relataba la periodista.

Risto, a Vox: “Allá ellos si no quieren venir”

Risto le daba a la reportera las gracias por su actitud y recordaba que “la invitación seria”, antes de dejar a sus contertulios para que opinaran. Javier Nart ha calificado la respuesta de los militantes de “miserable”. “La oferta es importante, de un programa importante y para tener un debate importante, pero parece que a estos señores los dedos se le hacen huéspedes y por tanto recibir una oferta de Todo es mentira es como si estuviéramos contaminados. Peor para ellos”. Similar opinión tenía Verónica Fumanal: “De un partido que vota a los medios de comunicación en sus ruedas de prensa [...] a mí no me sorprende. Me sorprende la falta de educación con una reportera que está haciendo su trabajo”.

Mejide, por su lado, se mostraba tranquilo ante la tesitura, y tachaba la reacción de la militante de “patochada”: “Quiero creer que es la respuesta de la militante, una cuestión puntual de que no nos hemos encontrado una persona que no estaba cualificada”, comentaba, pero añadía: “Es un debate serio. Allá ellos si no quieren venir”.

Risto se ilusiona con una hipotética “visita” de Sánchez

No fue todo tan negativo en Todo es mentira este jueves. El programa también celebró la posibilidad de que Pedro Sánchez acuda a Todo es mentira de cara a la campaña del 23J. “Ojo, que el debate con Santiago Abascal podría no ser el único que hagamos”, avisaba.

Lo argumentaba tomando como fuente las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en Las mañanas de RNE. Esta aseguraba que el Gobierno había “aceptado todos” los debates que se les habían ofrecido. Dado que Todo es mentira ya extendió una invitación a los presidentes de cada partido político, esto les hacía conjeturar con una hipotética visita al plató del candidato a la reelección.

“¿Cómo lo tenemos que interpretar?”, se preguntaba primero el presentador. “Lo habéis oído, ¿no? Hicimos una invitación públicamente... ¡Dice que los ha aceptado todos! ¿Nos ha aceptado el debate?”. Fumanal bromeó: “Si no es debate, porque Feijóo no se presenta, pues una entrevista”. La periodista se refería al rechazo del líder del PP a la propuesta previa de seis “cara a caras” lanzada por el socialista.

“¡Que viene el presidente a debatir a nuestro programa!”, festejaban en tono irónico, sin tener realmente constancia de que su oferta fuera considerada como una más de las enviadas desde grupos mediáticos. “Aquí podemos hacerlo todos”.