Mercedes Milá apoya a Jorge Javier Vázquez por el fin de 'Sálvame' tras la auto-parodia del presentador

Mercedes Milá muestra su apoyo a través de redes sociales a Jorge Javier Vázquez tras saberse la noticia de la cancelación de Sálvame. Lo ha hecho a raíz de una publicación del propio presentador, en la que tira de humor para afrontar el punto final del programa de Telecinco, que finalizará el próximo 16 de junio.

Laura Fa, primera en comentar la cancelación de 'Sálvame': "Nos enteramos por la prensa"

Más

Jorge Javier Vázquez no quiso pronunciarse sobre la noticia el pasado viernes en Sálvame Deluxe, aunque el programa terminó por llenarse de chascarrillos por parte de él y los colaboradores. Sin embargo, en su última publicación en Instagram, el presentador parodia la noticia junto a su madre, pero sin hacer referencia a ella de manera directa.

“Ni en el día de la madre puedo estar tranquila”, comienza comentando la progenitora del presentador, que añade: ¿Y ahora qué vas a hacer?“. ”Pues igual vuelvo al teatro“, responde Jorge Javier Vázquez, provocando una cara de disgusto por parte de su madre, que concluye diciendo de forma sarcástica: ”Como te fue tan bien la última vez...“.

“Mamá, siento haberte echado a perder el día de la madre”, publica el presentador en la descripción del post, que se ha llenado de reacciones y comentarios, entre los más destacados, el de Mercedes Milá. “Te han dicho muchas cosas bonitas; ese es nuestro patrimonio. No sé si estás triste o contento, sea lo que sea me tienes a tu lado”, son las palabras que le dedica la presentadora de televisión a su compañero de profesión. Kiko Matamoros se ha dejado ver entre los comentarios con emoticonos de risa y corazones.

Laura Fa agradece a Jorge Javier Vázquez

Sin embargo, no es el único de los mensajes que ha recibido el presentador. Laura Fa, la primera de las colaboradoras en pronunciarse sobre la cancelación de Sálvame, quiso agradecer este sábado a Jorge Javier Vázquez todo lo que ha hecho por ella. “Me llamó en mi primer día, hace siete años. Me preguntó cómo estaba y me dijo que estuviese tranquila. Es un tío muy generoso y muy normal. Este programa parece muy superficial, pero él es superinteligente y culto. Sálvame es él”, resume la catalana en una entrevista con el programa El Suplement de Catalunya Radio.

Una noticia de la que se enteró por los medios de comunicación. “Me enteré por la prensa y sé que prácticamente todos mis compañeros del programa se enteraron por la prensa”, declaró. Algo que va en la misma línea que las reacciones de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, máximos responsables de La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame. “Lo que se ha publicado es cierto. Nosotros nos hemos enterado por el periódico”, explicaron los empresarios a sus compañeros del magacín tras los primeros instantes de confusión entre los miembros de la redacción. “No nos merecíamos un final así”, concluyeron.