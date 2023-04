Mercedes Milá corta el discurso antivacunas de Miguel Bosé en Movistar Plus+: “Me vas a volver loca”

Movistar Plus+ estrenó este lunes la tercera temporada de Milá vs Milá, cuyo primer invitado fue Miguel Bosé. El cantante, al que le une una gran amistad con Mercedes Milá, habló de toda clase de temas con la presentadora, incluidos personales, profesionales y, sí, también su postura negacionista, por la que recibió infinidad de críticas en los peores momentos de la pandemia.

“Yo no voy a perdonar jamás a este Gobierno, de la misma manera que no voy a perder jamás a una prensa los ataques que me hizo en el momento de tomar una postura que hasta entonces, hasta el día anterior, pensé que se podía tomar libremente”, comenzó diciendo el artista. “No se respetó. Eso no lo voy a perdonar jamás. Me hizo mucho daño, muchísimo daño profesional, humano, social...”

“Hay que aceptar una realidad, y es que tú pasaste de ser un hombre adorado a bajar muchos puntos en la admiración y el cariño”, apuntó a continuación Milá. Bosé, sin embargo, no se centró en él, sino en todos los “personajes públicos, médicos y científicos” que pensaban como él. “Discrepábamos y teníamos, además, fundamentos y argumentos para discrepar. Creo que el error que ellos cometieron fue querer hundir a este tipo de personas, de ilustrarlos y ridiculizarlos. Y con el tiempo, la gente se ha ido dando cuenta de que lo que yo anuncié en aquel momento está pasando”.

“¿Pero qué es lo que está pasando?”, preguntó la presentadora. “El tema vacunas”, respondió Miguel Bosé. “Están callando todo lo que las vacunas están provocando. Las taquicardias, las pericarditis, los coágulos, los cánceres... Esto se sabe y se tapa porque hay, por parte de mucha gente, intereses creados. Porque las farmacéuticas, por encima de todo, son primero empresas creadas para hacer negocio con nosotros. Nosotros no interesamos sanos”.

“No me agobies, tío”

Cabe recordar que, allá por 2021, farmacéuticas como Jansen y AstraZeneca tuvieron que alterar el calendario de distribución de sus vacunas en Europa por la detección de algunos trombos relacionados con las mismas. Aun así, el número de casos -4 entre un millón de vacunados, en el de AstraZeneca- era muy inferior al riesgo de sufrir complicaciones trombóticas por coronavirus, por lo que cardiólogos y otros expertos médicos llamaron a la calma y siguieron recomendando la vacunación, llegando a calificar de “error” no vacunarse.

Bosé, sin embargo, volvió a defender este lunes su discurso antivacunas. Es más, prometió a Mercedes que le enviaría información que apoyaba su postura a cambio de que la presentadora investigara dicha información. “No me vuelvas loca”, le espetó la presentadora, que rechazó la propuesta del cantante: “Ay, Miguel, que soy Mercedes. Por favor, no me agobies, tío. No me agobies. No me mandes cosas para que yo las tenga que investigar”.

A continuación, Mercedes Milá se tumbó junto a Miguel Bosé, éste le dio una palmadita como si fuera un bebé -“a dormir, ea, ea”- y la presentadora terminó la entrevista cambiando de tema.