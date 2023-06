Mercedes Milá denuncia que Asraf sufre racismo y la madre de Adara responde: “Es una acusación repugnante”

La tensión entre Asraf y el resto de concursantes de Supervivientes 2023 ha sido constante desde el inicio de la edición. En estos tres meses de aventura, el novio de Isa Pantoja ha recibido toda clase de reproches y desaires por parte de sus compañeros. Por ejemplo, ha sufrido la ira de sus 'primos' Alma y Manuel, los enfados de Ginés y la “actitud violenta” de Yaiza, que incluso fue expulsada disciplinariamente por este motivo. Para más inri, Adara, uno de sus mayores apoyos todo este tiempo, se ha pasado al otro bando y Asraf se siente más solo que nunca. Tanto, esta semana se le ha visto aislándose del grupo mientras Jonan le acusaba de estar “sobreactuando” y montando “el show”.

Todo esta situación está indignando a parte del público de Supervivientes. Y una de las espectadoras más ilustres del reality, Mercedes Milá, ha alzado la voz para denunciarla públicamente. “Estoy viendo Supervivientes. Estoy sufriendo en la Palapa: todos contra Asraf, es insoportable”, dice la presentadora en su perfil de Instagram, donde ha publicado un post muy crítico con el trato que está recibiendo el concursante.

“Ninguno ha conseguido, para mí, dar un solo argumento que justifique sus agresiones a este concursante, ninguno”, comenta Milá en alusión al resto de participantes del programa. De todos ellos, las palabras más duras se las dedica a Adara. “De Adara siento auténtica vergüenza; una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso (de repente y sin que viéramos ninguna imagen que lo explicara) cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente: sus aplausos en plató y sobre todo sus votos”.

A continuación, la primera y más ilustre presentadora de Gran Hermano señala que Asraf está siendo “invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores”. “¿Qué puede estas pasando?”, se pregunta la catalana, que pone encima de la mesa el motivo que, según ella, podría estar detrás de este rechazo hacia el modelo: “Asraf es marroquí y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante”.

La respuesta de la madre de Adara

Entre las respuestas a este post encontramos la de Elena Rodríguez, madre de Adara, que ha salido en defensa de su hija. “Las agresiones [contra Asraf] afortunadamente terminaron con la expulsión de Yaiza. Desde hace semanas el escenario es otro y si existe un mismo y único discurso con el que se alinean TOD@S los concursantes, los que están fuera más los que aún siguen, ¿estás insinuando que los 12 mienten? ¿Insinúas que están locos? ¿Les acusas de conspiración?…”, pregunta a Milá la que fuera concursante de Supervivientes 2020.

“Ayer en la palapa fue contundente”, continua Elena. “Jonan lo dejó claro, Bosco apoyó el discurso de Jonan y Alma dio una tesis del caso Asraf: ”LO QUE EL OJO NO VE“… y añado ”LO QUE DESDE FUERA NO VEMOS“ (me incluyo)”. Por último, la madre de Adara responde al último comentario con Mercede Milá y se muestra muy decepcionada con ella: “Tus acusaciones de racismo están totalmente fuera de lugar, son infundadas y es demagogia pura. Es una acusación REPUGNANTE… Deja de hiperventilar Milá, la has ”pifiado“ a nivel dios. Tú si que me has decepcionado”.

La discusión de Asraf con Adara, Alma y Jonan en la última gala

La reflexión de Mercedes Milá llega después de que Asraf escuchara múltiples acusaciones en su contra durante la gala de Supervivientes. Adara, por ejemplo, le acusó de “tergiversar” y de “intentar pintar una imagen de mí que no es”. “Veo que le gusta quedar bien delante de la cámara. Si ve que está quedando mal, por ejemplo, en el momento que yo estoy llorando con mis compañeros, justo se pone detrás cabizbajo. He visto un montón de cosas así. El día de los cangrejos…un montón de situaciones que está forzando y que realmente si soy su amiga no hace esas cosas”, defendió la también exconcursante de Secret Story.

“Soy la persona que soy, sé lo que hago, lo que hago con cariño y lo que no. Me da igual lo que me digan, da igual que sean 17 personas. Interpretad lo que queráis, a mí estos cambios no me gustan mucho pero bueno. Yo lo de Adara no lo considero algo como traición. Creo que ha sido una mala interpretación”, se justificó el novio el moderado asegurando que su compañera también le había gritado y posteriormente le había pedido perdón. “Déjalo, estás manipulando y no me gusta. Nunca te he gritado”, zanjó Adara.

Jonan, por su parte, acusó a Asraf de saber incomodar a otros concursantes para su propio beneficio. “Él sabe perfectamente que su presencia ha incomodado durante el mes que estuvimos en 'Pelícano' a Ginés y a Diego. Entonces ha estado en situaciones con ellos en las que él por la noche comentaba: 'Mañana voy a ir a ponerles nerviosos con mi presencia'”.

“¿Cómo? ¿Cuándo te he dicho yo eso? ¿Qué te estás inventando?”, reaccionó, sorprendido, el modelo, que respondió: “Me parece muy sucio de tu parte como amigo. Me has decepcionado de una manera increíble y no sé que haces inventándote esto, estoy flipando contigo. Pensaba que eras un amigo, me has defendido, pero ahora clavada. Ahí te has equivocado y mucho”.

Después llegó el turno de Alma, que tampoco habló en buenos términos de Asraf. “Es una persona que sabe dónde está, sabe repetir las cosas y sabe cuándo lo tiene que hacer”, dijo para hastío del modelo, que acabó por estallar y romper a llorar: “Me tenéis un poco harto con lo que sé hacer o no. Yo aquí no quiero pasarlo mal, vengo a hacer supervivencia, vengo a estar bien, no lo que estáis pintando. Me tenéis harto con malinterpretar situaciones y dar una imagen de mí que no es”.