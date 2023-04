Mercedes Milá da la razón a William Levy sobre su entrevista: “A un hombre lo pondrían a parir”

Mercedes Milá ha respondido a las declaraciones que William Levy hizo sobre ella recientemente. Hace unos días, el actor se refirió a la actitud cariñosa que la presentadora tuvo con él mientras le entrevistaba en Movistar Plus+. Milá le declaró una y otra vez su amor incondicional y le manifestó sin tapujos lo mucho que le atrae físicamente.

Risto, tajante con un concursante de 'Got Talent' que enloqueció al público: "Esto no es un talento"

Más

Aunque el cubano asegura que no se sintió “acosado sexualmente” por la catalana, cree que la situación no se podría haber dado a la inversa. Si lo que ella hizo lo hubiera hecho un hombre, “va preso”, dijo el protagonista de Montecristo.

“Entonces, estamos mal”, añadió. “Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Ahora, para mí no fue nada malo. Yo estoy bien con ella y nos llevamos muy bien. Y me abraza y es algo normal. Para mí es normal. No lo veo algo malo. No puedo decir que me sentí acosado sexualmente”.

La respuesta de Milá no ha tardado en llegar. En un vídeo publicado en Instagram, la presentadora le ha dado la razón. “Lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice se la hubiera hecho un hombre a una mujer, tú dices que 'estaría preso'. Bueno, preso no, pero desde luego lo hubieran puesto a parir, segurísimo”, considera.

Por lo tanto, coincide con el diagnóstico del actor de Café con aroma de mujer. Cree, como él, que a un presentador no se le habría tolerado lo que se le toleró a ella. “En cambio, yo me permitir darte un masaje en el cuello y darte besos”.

Por otra parte, Levy también explicó por qué no había respondido a los mensajes de Milá. “Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta, es su problema. Milá es una persona muy bella, pero tiene que entender que yo no me molesto si ella no me llama. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida”, expresó el intérprete.

Sobre esta cuestión, la presentadora de Movistar Plus+ vuelve a darle la razón. “Cuando dije que no me habías escrito y que no me habías llamado, era una mezcla de risas y corazón. Dices que no te puedes ocupar de eso... y tienes toda la razón del mundo”, concluye la comunicadora.