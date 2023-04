Merche señala un error de 'Tu cara me suena' en su próxima actuación: “Alucino. No me mola nada”

Quienes han podido ver la próxima gala de Tu cara me suena –que ya está disponible en Atresplayer Premium– se han percatado de un detalle que el próximo viernes descubrirán todos los espectadores de Antena 3.

En la quinta gala del programa, Merche se meterá en la piel de Ana Mena para interpretar Quiero decirte junto a Abraham Mateo. El resultado es espectacular. La cantante gaditana imita tan bien a su compañera que incluso pudiera parecer que está haciendo playback. Sin embargo, todo se debe a un error técnico.

Tal ha sido la sorpresa de los espectadores, que la propia concursante ha tenido que explicar por qué su voz es idéntica a la de la artista malagueña.

“Nadie hace playback, lo que pasa es que los coros están tremendamente fuertes y alucino, la verdad, no me mola nada”, ha escrito en Twitter para resolver la duda que le estaban manifestando muchos seguidores.

A juzgar por lo que cuenta, los concursantes de Tu cara me suena cantan en directo pero se les añaden los coros originales de las canciones. En su caso, el montaje posterior no se hizo correctamente. Su voz quedó en un segundo plano y los coros de Ana Mena se llevaron todo el protagonismo.

“Los concursantes no grabamos coros. Siempre son los coros originales, sólo que en esta ocasión están tan fuertes que no dejan que se escuche mi voz (...) El señor que hizo la mezcla no tuvo un buen día y lo lamento”, comenta la artista, que tiene pocas esperanzas de que se resuelva el error antes de que la gala se emita en Antena 3.