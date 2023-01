El “mérito” de Gonzo al lograr la entrevista con Zaplana y la pregunta que se negó en redondo a responder

“Zaplana, pendiente de juicio” fue le título de la entrega de Salvados de este domingo, 22 de enero. Gonzo se sentaba frente al exalcalde de Benidorm, exministro de Trabajo del Gobierno de José María Aznar y expresidente de la Generalitat Valenciana para analizar su situación actual.

Periodistas de La mañana de La 1 denuncian que se silencie la detención de Zaplana

Más

Y es que tras ser uno de los políticos más reconocidos durante años, uno de los rostros del PP valenciano con mayor poder y saltar a Telefónica tras ello, en 2018 fue detenido, acusado de malversación y blanqueo, y cumplió 9 meses de cárcel. En la actualidad, la fiscalía le pide 19 años de prisión. Algo que describió como un “relato construído por la Fiscalia y por la UCO”.

Zaplana no se había manifestado públicamente hasta ahora: “Tengo la necesidad de hablar (...) Estoy aquí porque estoy convencido de mi inocencia. Lo único que quiero es defender la verdad, poder defenderme”, confesaba al presentador que le había preguntado la razón de romper su silencio en el programa: “Ha sido mérito suyo insistir y convencerme”, señaló el entrevistado.

De su “leyenda urbana”, al 11M y su detención

Gonzo hizo un repaso por la trayectoria política de Zaplana entre la que destacó una “leyenda urbana que siempre le ha perseguido” sobre la frase que le atribuyen: “Estoy en política para forrarme”. Preguntado por si había pronunciado tales palabras: “Usted sabe que no y la inmensa mayoría de la gente”, aseguró.

Sobre relacionar los atentados del 11M con ETA, Zaplana continuó afirmando que no se equivocaron: “Nunca dije que ETA tuviera nada que ver, lo único que dije fue la información de la que disponíamos, fuimos absolutamente transparentes, eran momentos de una tensión brutal”, reflexionó.

Sin embargo, hubo una pregunta que se negó a contestar. Cuando llegaron al momento de su detención, confesó que le “habían avisado pero que no se lo esperaba” igualmente. Gonzo quiso saber quién le había dado el aviso y él respondió rotundo: “No se lo voy a decir. Llevaban 3 años investigándome pero yo no lo sabía”.

Lo que sí dejó claro es que “nadie del PP me visitó cuando estaba en la cárcel” aunque explicó que tampoco tenían que hacerlo.